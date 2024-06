El complemento perfecto para 'La casa del dragón' es este árbol genealógico Targaryen para ponerte al día con quién es quién

Si quedaba algún miedo de que un spin-off de 'Juego de tronos' basado exclusivamente en la casa Targaryen podría ser poca cosa, 'La casa del dragón' debería haberlo despejado. La serie es épica, intensa, y como cabría esperar de esta saga, un complicado dramón familiar con el que es complicado estar al día.

Que se lo digan si no a Marion Bricaud, una animadora freelance francesa que en 2016 se tomó la molestia de dibujar todo el árbol genealógico de los Targaryen tal y como venían descritos en los libros, y eso que como ella dice en su post original: "NI SIQUIERA ME GUSTA LA CASA TARGARYEN POR QUÉ HE HECHO ESTO".

Click en la imagen para acceder a la original

Bromas aparte, el impresionante resultado de este trabajo podéis verlo en la imagen de arriba. Son más de 100 miembros de la familia, todos perfectamente ilustrados y que acaban en Daenerys Targaryen en lo que a todas luces resulta un complicado laberinto incestuoso. "Comencé a hacerlo porque todas sus descripciones y arte de los fans hacían que parecieran iguales - guapos, pelo gris y ojos violetas - y me frustraba verlos como clones de los elfos" dijo Bricaud en unas declaraciones que hizo para el medio Vox en 2016.

Efectivamente, el arte de la animadora le da a cada uno de los miembros siluetas y rasgos únicos, pese a los parecidos que tienen que tener al ser parte de la familia. Casi escondido en el árbol genealógico, en una rama inferior a Daenerys y sin ilustración, se encuentra Aegon VI, uno de los grandes puntos de conflicto entre los libros y 'Juego de tronos' de HBO.

En la serie, Aegon se revela como la verdadera identidad de Jon Nieve, mientras que en los libros (aún congelados en el limbo de la quinta novela) Aegon VI es la verdadera identida de Griff, un misterioso joven que podría ser el verdadero heredero del trono que reclama Daenerys. Este Aegon, sin embargo, no debe confundirse con el que aparece en 'La casa del dragón', un antecesor de Daenerys que fue el principal competidor de Rhaenyra por el trono pero que sí que inspiró el nombre de Aegon VI de forma, quizás, algo profética. Esto de los nobles es un dolor de cabeza.

En Espinof | 'La Casa del Dragón', temporada 2: cuántos capítulos tendrá y cuándo se estrenan

En Espinof | Dagas, huevos y cabezas de dragón. Estas maquetas vienen acompañadas de libros y son ideales para coleccionistas de 'La Casa del Dragón'