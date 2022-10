"Será más largo que cualquiera de los otros libros": George R.R. Martin asegura tener terminadas tres cuartas partes de 'Vientos de invierno'

Prometió que no seguiría haciendo esto, pero parece que George R.R. Martin vuelve a la tradición de comentarnos los (leves) avances en torno a 'Vientos de invierno' (Winds of Winter), el sexto libro de Canción de Hielo y Fuego, el material base para 'Juego de Tronos' y cuya quinta entrega pudimos leer hace ya once años.

Lo ha hecho en una charla organizada por la editorial Penguin Random House, donde ha asegurado que ya tiene escrito tres cuartas partes de la novela, que será, además, la más larga de toda la saga.

75%

Eso sí, todavía no da fecha para cuando podremos leer esta nueva entrega:

«Es un libro grande, grande, ya lo he dicho antes. Es un libro desafiante. Probablemente será más largo que cualquiera de los otros volúmenes en la serie. 'Danza de dragones' y 'Tormenta de espadas' son los dos libros más largos de la serie, fueron alrededor de 1500 páginas manuscritas. Creo que este va a ser más largo que ellos para cuando termine con él, y creo que ¿quizás? tengo terminado tres cuartas partes del camino. Pero eso no es 100 por cierto terminado, por lo que tengo que seguir trabajando en ello.»

Es interesante ese dato de ser más largo que las otras dos novelas que, curiosamente, fueron divididas en dos tomos en su edición en tapa blanda en España. Algo que también se podría plantear para la edición de esta nueva novela... o incluso hacer un "2x1":

«Y claro, está el tema de mis amigos en Random House, cuando entregue este libro monstruoso que será tan grande como un dragon. ¿Intentarán hacer que lo divida en dos? Lo resolveremos, pero primero tengo que finalizarlo, tengo que tenerlo todo hecho.»

Una división que podría ser algo peligrosa si no se hace de manera correcta o se intenta un experimento como el que hizo Martin con 'Festín de cuervos' y 'Danza de dragones' con cada uno teniendo un set distinto de personajes en lo que sus tramas se desarrollaban paralelamente.

Detalles de edición aparte, el lector de toda la vida de la saga ya sabe que estas "actualizaciones" de estado no quieren decir que vayamos a poder leer el libro a corto plazo.

Por otro lado, recordemos que las novelas están siguiendo un rumbo diferente, ya que la serie se separó del material original ya no en el sentido de que ya no había libros sino por decisiones creativas y cuestiones que en las novelas están pero en la serie no. Así que se avecina un final muy distinto.