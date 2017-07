Confirmado: 'The L Word' vuelve con una nueva temporada y tres de sus protagonistas ya están a bordo

Ocho años después del final de la sexta temporada, Showtime ha decidido recuperar la serie 'The L Word'. Según informa HollywoodReporter, la cadena está buscando a un(a) guionista para que ocupe el puesto de showrunner y aporte una mirada fresca a la historia de este innovador drama lésbico que con el paso del tiempo ha aumentado su legión de fans.

Como es lógico, buscan a alguien con conexión con la comunidad lesbiana para que explore cómo han evolucionado sus vidas, relaciones y experiencias en la última década. Ilene Chaiken, creadora de la serie, participará como productora ejecutiva de esta nueva etapa; está al mando de otra serie, 'Empire', y no puede implicarse como showrunner en la continuación de 'The L Word'.

En cuanto al reparto, está confirmada la vuelta de las actrices Jennifer Beals, Kate Moennig y Leisha Hailey, que también van a ejercer de productoras ejecutivas. La idea del proyecto es que este trío sirva de puente para presentar las relaciones y los conflictos de un nuevo grupo de mujeres, que tomarían el relevo de la serie en este "secuela" que, de momento, no tiene fecha de estreno.

Showtime podría contar con las otras protagonistas originales, Erin Daniels, Laurel Holloman, Mia Kirshner, Sarah Shahi y Pam Grier, aunque todavía no hay nada oficial al respecto.

'The L Word', titulada simplemente 'L' en España, comenzó a emitirse en 2004, un año antes de que 'Queer As Folk' concluyera tras cinco temporadas. Durante su recorrido, 'The L Word' trató temas como la igualdad, el matrimonio, el SIDA o la transexualidad.