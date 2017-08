El combate continúa: 'GLOW' tendrá segunda temporada en Netflix

Netflix fue durante años pocos menos que un paraíso para los seriéfilos, ya que se lanzaba a producir grandes series y nunca dejaba en la estacada a sus fans. Sin embargo, la compañía ha empezado a fomentar las cancelaciones durante los últimos meses, por lo que siempre existe el miedo a que esa vaya a ser la suerte que corran aquellas cuya continuidad no está aún garantizada. Por suerte, ese no va a ser el caso de 'GLOW', pues acaba de ser renovada por una segunda temporada.

Estrenada el pasado 23 de junio, 'GLOW' recibió críticas muy positivas, pero no logró causar tanto revuelo como otros títulos de la compañía -vamos, que no juega en la misma liga de 'Stranger Things' o 'Por 13 razones'-. El tiempo pasaba y seguro que no era el único que empezaba a impacientarse, pero ahora ya sabemos que veremos a las chicas del 'Gorgeous Ladies of Wrestling' durante al menos diez episodios más, y Netflix ha lanzado este breve vídeo para confirmarlo.

Por ahora se desconoce cuándo podremos volver a ver a Ruth (Alison Brie), Debbie (Betty Gilpin) y el resto de luchadoras, pero imagino que tendrá lugar en 2018. Habrá que ver también si hay novedades en el reparto, pero las que seguro que seguirán allí son Liz Flahive y Carly Mensch, creadoras y showrunners de 'GLOW'. Por mi parte espero que vuelva a haber varios cameos de personalidades del mundo de la lucha libre, que en la primera temporada estuvieron muy bien llevados.

De esta forma, 'GLOW' se convierte en la cuarta comedia estrenada por Netflix durante 2017 que la compañía ha renovado. Las otras tres son 'One Day at a Time', 'Santa Clarita Diet' y 'Dear White People', mientras que 'Girlboss' es la única que no ha pasado el corte, por lo que no volveremos a reencontrarnos con la Sophia interpretada por Britt Robertson.