La esperadísima temporada 2 de 'The Last of Us' presenta sus primeras imágenes. Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan a una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años

HBO ha aprovechado la celebración del Upfront de este año para lanzar las primeras imágenes oficiales de la esperadísima temporada 2 de 'The Last of Us'. En ellas podemos volver a ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey dando vida a los personajes de Joel y Ellie.

Por desgracia, desde HBO no han querido desvelar todavía gran cosa de lo que nos espera por delante en la nueva entrega de esta adaptación de los videojuegos de Naughty Dog. Al Joel de Pascal sí que se le nota algo más avejentado que en la primera entrega, pero si me dice alguien que la imagen de Ramsey no es realmente nueva, me lo creería totalmente.

Nuevos fichajes y fecha de estreno

Por ello, todavía habrá que esperar para poder echar un vistazo al look de los personajes de Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer , Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Catherine O’Hara, los grandes fichajes de la temporada 2 de 'The Last of Us'.

Ahora habrá que ver cuándo volvemos a tener noticias de la temporada 2 de 'The Last of Us', ya que el rodaje todavía sigue en marcha y su estreno no está previsto hasta 2025. Que no os sorprenda si pasan meses hasta que HBO vuelve a anunciar algo sobre ella, aunque si tuviera que apostar, diría que es probable que el final de la temporada 2 de 'La casa del dragón' se aproveche para lanzar un primer tráiler...

