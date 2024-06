La maravillosa 'Pachinko' ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes para su temporada 2. Cuando vuelve la sensacional serie de época de Apple TV+

Una de las series más aclamadas de 2022 regresa este verano. Apple TV+ ha anunciado el estreno de la temporada 2 de 'Pachinko', su monumental drama de época. Estreno que se producirá el 23 de agosto con el primer episodio de los ocho que lo componen.

Junto al anuncio de la fecha, tenemos también las primeras imágenes y, de paso, la nueva secuencia de créditos, que muestra el nuevo baile que, valga la redundancia, bailarán los protagonistas.

Pachegunda temporada

Eso sí, no esperéis información sobre esta temporada en cuanto a historia ya que no ha sido revelada la sinopsis de estos nuevos episodios. Sabemos, eso sí, que no agotaron del todo el material original (la novela de Min Jin Lee) por lo que tienen todavía mucho que contar de Sunja y su familia.

Sí que se dejó caer en su momento que la Segunda Guerra Mundial iba a tener cierto impacto en la historia de los coreanos refugiados en Japón. Su creadora, Soo Hugh, asegura que la temporada 2 tendrá su foco en la segunda generación: los hermanos Mozasu y Noah.

Por lo demás, estos nuevos episodios están protagonizados por Lee Minho, Minha Kim, Anna Sawai, Yuh-Jung Youn, Jin Ha, Eunchae Jung, Soji Arai, Junwoo Han y Sungkyu Kim.

Eso sí, esta temporada 2 no contamos con Kogonada, quien dirigió gran parte de la temporada original. En el plantel de directores se encuentran, en esta ocasión Leanne Welham, Arvin Chen y Sang-il Lee.

