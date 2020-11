'Los favoritos de Midas' y la criada andaluza: Netflix hace bandera de las minorías pero en la serie española no le importa el estereotipo

Netflix estrenó hace unos días 'Los favoritos de Midas', una miniserie protagonizada por Luis Tosar que está dando mucho de lo que hablar. Un tema que nos llamado la atención en Espinof es el personaje de Gloria, la criada de Víctor Genovés interpretada por Adelfa Calvo, ya que ayuda a perpetuar la imagen del secundario andaluz en puestos de baja cualificación presente en muchas series de televisión españolas.

Aunque había precedentes, sobre todo en series animadas como 'La vuelta al mundo de Willy Fog' con Tico o 'Los Fruittis' con Gazpacho, parece claro que el personaje que hizo que muchos volvieran sobre esta idea fue la Juani de 'Médico de familia' encarnada por Luisa Martín. Tal fue el éxito de la serie protagonizada por Emilio Aragón que no cuesta entender que otros quisieran aprovechar lo que allí funcionó.

Hay demasiados ejemplos previos

El otro caso especialmente paradigmático sería Emilio, el portero de 'Aquí no hay quien viva' interpretado por Fernando Tejero, pero a poco que uno haga memoria surgen más ejemplos como Aurora, la cocinera de 'Ana y los 7', Quillo, el camarero de 'Los Serrano', el frutero de '7 vidas' o la millonaria por casualidad interpretada por Paz Padilla en 'Mis adorables vecinos'.

Más comprensibles son casos como los de 'Allí abajo', porque allí no se limita a los andaluces a esa posición, pero a cambio hay otros ejemplos más recientes que no han ayudado precisamente a cambiar ese cliché como Chusa, la yonqui también interpretada por Padilla en 'La que se avecina' o Tere, la animadora sevillana interpretada por Sara Vega a bordo del barco de 'Anclados'. Si es que hasta la propia Luisa Martín volvió a ejercer como asistenta en 'B&b, de boca en boca' hace no tanto, donde Dani Rovira también tenía un papel que encajaba en este cliché...

¿Mera casualidad en el caso de 'Los favoritos de Midas'?

Esta situación incluso llevó en 2005 al Parlamento andaluz a respaldar de forma unánime una iniciativa contra la ridiculización de los andaluces en las series de televisión. En el caso del personaje de 'Los favoritos de Midas' es cierto que se pierde ese punto cómico esencial hasta ahora, pero no destierra el cliché, ya que al único personaje que escuchamos con acento andaluz es justo la criada.

Es probable que esto haya sido una decisión de casting -¿de verdad el guión de Mateo Gil y Miguel Barros especificaría que tuviese que ser andaluz el personaje?-, pero la plataforma que parece abanderar la diversidad -aunque luego bien que cancela sin dudar aquellas propuestas mas inclusivas que no funcionan lo suficientemente bien- sí que podría tener mas en consideración estos otros temas más locales. ¿Quizá sea una cuestión de que no hace tanto ruido como otros asuntos? Eso siempre que su política realmente sea estar atentos a estos temas en todos los sentido y no en aquello que, por así decirlo, esté de moda.