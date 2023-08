"Fue muy frustrante". Un importante actor de 'Juego de Tronos' confiesa estar "desconsolado" por las prisas en las temporadas finales de la serie de HBO

La sombra de la divisiva temporada final de 'Juego de tronos' aún se cierne sobre la franquicia, y sigue siendo un punto de discusión no solo entre sus fans, sino también entre sus estrellas. Conleth Hill, quien interpretó al eunuco Varys en las ocho temporadas de la serie, ha revelado en una nueva entrevista con The Times que no quedó nada contento con el resultado del último tramo de la épica adaptación.

Hill está seguro de que los desacuerdos entre HBO y los showrunners David Benioff y D.B. Weiss condujeron a desarrollos de trama confusos en el tramo final del programa:

"Hasta las últimas dos series, no tuve ninguna queja. Me sentí muy frustrado con el último par de temporadas porque Varys no era el personaje omnisciente que había sido. Creo que los guionistas querían hacer una cosa para terminarlo y el estudio HBO quería hacer otra. Sentí esa última temporada un poco apresurada. Estaba desconsolado, pero ahora estoy bien".

Conleth Hill

"Estaba muy molesto por no tener una escena final con Aidan Gillen. Me fastidió no tener ninguna reacción ante su muerte"

Tras la ejecución de Varys en el penúltimo episodio, el actor le dijo a EW en una entrevista en profundidad que "nada podría consolarlo" después de conocer el destino de su personaje.

"No puedes evitar sentir que fallaste de alguna manera, que no has estado a la altura de algunas expectativas que no conocías. Lo único que te consuela es la gente que trabajó mucho más duro que tú están en el mismo barco. Así que eso ayuda. No creo que nadie que no haya pasado por ello pueda identificarse con eso. Piensan, '¿Por qué tanto alboroto? Todos están muriendo igualmente. ' Pero te lo tomas como algo personal, no puedes evitarlo".

Aunque Hill finalmente pensó que la muerte de Varys, fue ejecutado por su señora Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) por intentar diseñar el ascenso de Jon Snow (Kit Harington) , después de decidir que sería mejor para el reino que ella, era "noble" y de acuerdo con el personaje, le resultó decepcionante.

Por ejemplo, Hill lamentó la falta de cierre entre Varys y su antiguo rival político, tras las conversaciones y combates dialécticos de Varys y Littlefinger como lo más destacado de las primeras temporadas:

"Estaba muy molesto por no tener una escena final con Aidan Gillen. Me fastidió no tener ninguna reacción ante su muerte, si él era mi némesis."

Varys (Conleth Hill) y Littlefinger (Aidan Gillen)

"Ese ha sido mi sentimiento en las últimas dos temporadas, que mi personaje se volvió más periférico, que se concentraron más en los demás. Eso está bien. Es la naturaleza de un espectáculo de varios personajes. Fue un poco frustrante. En general, ha sido abrumadoramente positivo y brillante, pero supongo que las últimas dos temporadas no fueron mis favoritas".

