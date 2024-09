"Fue un pelín insultante". Eric Stonestreet se sincera sobre el rechazado spin-off de 'Modern Family'

Eric Stonestreet tiene todavía una espina clavada tras el final de 'Modern Family'. Cuatro años después del cierre de la por entonces innovadora (y laureada) comedia familiar, el actor ha recordado lo doloroso que fue para ellos el que desde la cadena ABC no estuviesen interesados en un spin-off protagonizado por él y su pareja en la ficción Jesse Tyler Ferguson.

«No creo que todavía haya potencial», ha declarado Stonestreet en una reciente entrevista consciente del tiempo que ha pasado desde entonces. El spin-off iba a ser el día a día de Mitch, Cam y Lily (Aubrey Anderson-Emmons) en la querida tierra natal de Cam, Missouri, tras aceptar su trabajo como entrenador.

La serie contaba con Chris Lloyd, cocreador de 'Modern Family' a los mandos y todo parecía ir viento en popa: el estudio 20th Television se puso manos a la obra, contactaron y negociaron con los actores pero cuando llegó la hora de venderlo a la cadena, que justo acababa de pasar por una reestructuración, rechazaron la serie de pleno:

«Tuvieron la ocasión. Chris Lloyd y un par de los guionistas escribieron un guion realmente genial que giraba en torno a Jesse y yo en nuestra vida en Missouri, y dijeron, "No". Solo dijeron, "No queremos hacerlo". Y creo que a Jesse y a mí nos hirió los sentimientos. Creo que a Chris Lloyd también.»

Se ha especulado mucho sobre el por qué de esta decisión. Según cuentan la cadena sentía que ni estaba a la altura de la serie original ni había suficiente diversidad:

«Me encanta mi personaje. Me encanta la serie. Amo a Jesse. Tuvimos una relación laboral estupenda, tuvimos una química increíble. Creo que a Jesse y a mí nos pareció que quizás pensaron en nosotros como los viejos, o algo así, que no merecía la pena el seguir con esos personajes. Fue un pelín insultante. Pero la gente hace decisiones de negocio... Yo no soy al que despiden. Si hacen un spin-off de 'Modern Family' y fracasa, esos son los ejecutivos de televisión que tienen que tomar esas decisiones y lo entiendo.»

Por otro lado, Stonestreet está más que seguro de que hubiera sido todo un éxito:

Habría sido la bomba, no creo que no hubiera tenido éxito porque tienes a uno de los creadores que han tenido tanto cuidado asegurándose de que la serie fuese genial por mucho tiempo, voluntariamente. No eran dos guionistas secundarios que estaban en plan, "Hey vamos a por dinero fácil y queremos hacer un spinoff y si dura un año da igual, hemos ganado un par de cientos de miles de dólares".»

