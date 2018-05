Guillermo del Toro tendrá su propia antología de terror en Netflix

El director mexicano Guillermo del Toro es hasta tal punto un experto en acumular proyectos que luego el simple hecho de que alguno de ellos llegue a materializarse es toda una alegría. Ahora ha llegado a un acuerdo con Netflix para realizar '10 After Midnight', su propia antología televisiva de terror, por lo que solo nos queda cruzar los dedos para que realmente salga adelante.

A su favor tiene que Del Toro ya ha colaborado previamente con Netflix en 'Trollhunters', serie animada creada y producida por el reciente ganador de dos Oscars por su trabajo en 'La forma del agua' ('The Shape of Water'). Por ello parece lógico pensar que no habrá problemas que dilaten su realización, pero será mejor ser cautos. Aunque luego igual Netflix la estrena de repente a lo 'The Cloverfield Paradox' sin dar más noticias antes...

Por ahora se sabe que Del Toro escribirá y dirigirá varios episodios, eligiendo también a los autores del resto. Vamos, que estará muy implicado en dejar su marca en '10 After Midnight', aunque luego imagino que todo dependerá de los directores elegidos y de que Netflix pueda llegar a un acuerdo económico con ellos. Que una cosa es dejarle elegir y otra darle barra libre presupuestaria...

Netflix no ha querido dar más detalles por el momento, así que solamente nos queda teorizar sobre qué directores intentará fichar Del Toro. En la gran pantalla ha producido a autores como J.A. Bayona, Vincenzo Natali, Guillem Morales o Andrés Muschietti, así que no sería raro que intentase convencer a alguno de ellos. Por mi parte, me conformo con que el mexicano haga algún episodio adaptando a Lovecraft o tomando muchos elementos de su universo.

Vía | Birth Movies Death