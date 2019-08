HBO sigue apostando por 'Westworld': la ambiciosa serie es renovada por una cuarta temporada antes del estreno de la tercera

Los fans de 'Westworld' están de enhorabuena. Y diría que los fans de las series ambiciosas y espectaculares, también; porque quizá la adaptación del clásico de Michael Crichton no te termina de cautivar, pero es evidente que intenta aportar algo diferente a la televisión actual. HBO apuesta fuerte por ella y acaba de renovarla.

'Westworld' tiene asegurada una cuarta temporada cuando aún no se ha estrenado la tercera (de momento no hay fecha). Lo cual puede verse como un riesgo, sobre todo tras la caída de audiencia que sufrió la segunda temporada, pero también es posible que funcione como toque de atención a los espectadores que aún no se han puesto al día con la serie. O que los creadores de la serie, Jonathan Nolan y Lisa Joy, tengan entre manos algo tan jugoso que los de HBO no necesita esperar.

Al fin y al cabo, 'Westworld' tiene un reparto cargado de nombres codiciados (tanto en cine como en tv) y puede suponer un problema depender de las agendas y las condiciones de sus actores. Recordemos que Ed Harris, Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Peter Mullan, Tessa Thompson, Thandie Newton, James Marsden, Ben Barnes..., más caras nuevas como las de Vincent Cassel o Aaron Paul, se han paseado por este llamativo parque de atracciones.

'Westworld 4' en 2021... y luego quizá 'Westworld 5'

Según publica DiscussingFilm, el rodaje de la temporada 4 de 'Westworld' comenzará a finales de este año y el estreno tendrá lugar en 2021. Al parecer, Casey Bloys, presidente de HBO, ha declarado que cuentan con el compromiso de Nolan y Joy no solo para la próxima temporada sino para una posible quinta, en caso de que decidan ampliar la serie.