HBO cancela 'Avenue 5': la comedia de ciencia ficción no tendrá temporada 3 pero su creador ya prepara una serie sobre el cine de superhéroes que dirigirá Sam Mendes

HBO acaba de hacer oficial lo que todo el mundo daba ya por sentado: 'Avenue 5' ha sido cancelada y la comedia de ciencia ficción no tendrá temporada 3. Hace meses se dejó caer que lo más probable es que la cadena no siguiera adelante con ella, pero no lo ha anunciado hasta ahora.

Se veía venir

No es que 'Avenue 5' fuese nunca demasiado popular en audiencias, pero lo que realmente complicó todo para ella fue la pandemia. Renovada por una segunda temporada en febrero de 2020, luego el rodaje no arrancó hasta bien avanzado 2021, lo cual llevó a que pasaran casi tres años entre la primera y la segunda entrega. Para entonces, el contrato con los actores ya había caducado y todo apunta a que ese fue el comienzo del fin para la serie creada por Armando Iannucci.

Eso sí, la cancelación de 'Avenue 5' no supone que la relación profesional entre Iannucci y HBO llegue a su fin. Ya colaboraron previamente en 'Veep' y volverán a hacerlo en 'The Franchise', una serie de superhéroes cuyo episodio piloto dirigirá ni más ni menos que Sam Mendes, cineasta responsable de títulos inolvidables como 'American Beauty', 'Skyfall' o '1917'.

'The Franchise' promete ser una mirada irónica al cine de superhéroes y para ello se centrará en un equipo atrapado en el disfuncional, disparatado y alegre infierno de las sagas de películas de superhéroes. Si finalmente consiguen llegar al final, la pregunta a la que deben enfrentarse es: ¿es éste el nuevo amanecer de Hollywood o la última batalla del cine? ¿Es una fábrica de sueños o una planta química?

Por su parte, Hugh Laurie, protagonista de 'Avenue 5', fichó esta misma semana para participar en la tercera temporada de 'Teherán', el thriller de Apple Tv+.

En Espinof: 4 de las mejores películas de comedia y ciencia ficción de la historia que puedes ver en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max