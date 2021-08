James Bond no tendrá serie de televisión: los productores de la saga afirman que solo hacen "películas para el cine"

Ya han pasado la friolera de casi sesenta años desde que el agente 007 debutase en la gran pantalla interpretado por un eterno Sean Connery en la icónica 'Dr. No'. Desde entonces, las cosas han cambiado de mil y un maneras; la gente ve películas de estreno desde el salón de su casa, una compañía como Amazon se ha hecho con MGM... pero hay algo relacionado con el bueno de Bond que parece que va a seguir igual durante una larga temporada.

Futuro incierto, pero siempre en pantalla grande

Con el estreno de 'Sin tiempo para morir' a punto de caramelo después de infinidad de retrasos a causa de la pandemia de Coronavirus —crucemos los dedos porque no vuelvan a torcerse los planes—, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, máximos responsables de la franquicia, tienen que enfrentarse a un nuevo reto: dibujar el futuro del espía británico. Y, si algo tienen claro, es que este pasa por la gran pantalla:

"Hacemos películas. Hacemos películas para el cine. Eso es lo que hacemos".

Con esta frase tan clara, concisa y rotunda, Barbara Broccoli ha afirmado que no existe ninguna intención de hacer saltar de medio al bueno de James Bond para protagonizar una serie de televisión. Wilson ha respaldado a su compañera dejando claro que han estado "resistiéndose a esa llamada durante 60 años"; y si seis décadas no han sido suficientes, un fin de ciclo con cambio de actor incluido no iba marcar la diferencia.

Ahora bien. Después de la salida de Daniel Craig, cuya última encarnación del personaje creado por Ian Fleming será en la mencionada 'Sin tiempo para morir', ¿qué podemos esperar de la saga? Broccoli cree que hay que ir paso a paso, y que antes de pensar en el futuro, hay que dejar bien cerrado el presente —y más en los tiempos que corren—.

"Es duro pensar sobre el futuro hasta que la película tenga su momento. Creemos que sólo queremos celebrarlo y celebrar a Daniel, y después, cuando se pose el polvo, mirar el panorama y averiguar cuál es el futuro. Aunque creo que si algo hemos aprendido durante los últimos 18 meses es que nunca sabes qué va a ocurrir en el futuro. Así que tenemos que sentarnos y pensar sobre ello".

Si no se vuelve a alterar el calendario de estrenos por culpa de la variante Delta, 'Sin tiempo para morir' se estrenará el 8 de octubre de 2021 en Estados Unidos; estando su lanzamiento español fijado en el día 1 de ese mismo mes.

Vía | Total Film