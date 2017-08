'Juego de Tronos' 7x04: la madre de los dragones rompe el tablero

El viernes se filtró en Internet el episodio 7x04 de 'Juego de Tronos' pero pronto nos enteramos que HBO no debía preocuparse demasiado porque las reacciones de quienes lo habían descargado y visto antes de tiempo sólo disparaban las expectativas. Y la opinión general era que merecía esperar un par de días y disfrutarlo con la mayor calidad posible.

Encuentro exagerado afirmar que 'Botín de guerra' es el mejor capítulo de la serie, como se ha dicho por ahí; creo que los hemos visto mejores —sin ir muy lejos, 'La batalla de los bastardos' o el final de la sexta temporada, 'Vientos de invierno', fueron increíbles— pero desde luego es uno de los más espectaculares y emocionantes que hemos visto hasta ahora. Vamos a comentarlo libremente a continuación, con SPOILERS.

Arya vuelve a casa y consigue una (importante) daga

Al fin, Arya regresó a Invernalia. Tras perdonar la vida a un par de guardias inútiles, asistimos a un nuevo reencuentro de la familia Stark, que en esta séptima temporada vuelve a sonreír. Al menos, de momento. Hay alegría y amor entre Arya y Sansa pero también cierta tensión mientras se ponen al día, y no es casual que se vean delante de la estatua de su padre, Ned, siempre un recordatorio de la ingenuidad y la muerte de los Stark.

Todos han cambiado mucho desde la ruptura de la familia. Sansa es "Lady Stark", líder del norte en ausencia de Jon, y Arya es una fantástica asesina que busca completar su lista de la venganza. Y Bran... ha cambiado tanto que prácticamente es otro personaje. Es interesante cómo el intercambio de palabras entre él y Arya es tan frío como el que mantuvo con Sansa pero hay un objeto que cambia de manos: una daga de acero valyrio.

Más allá de su utilidad contra los muertos vivientes, es el arma con el que intentaron matar a Bran en la primera temporada (puedes recordarlo en el vídeo de arriba, a partir de los 20 segundos). Fue Meñique quien ordenó el crimen y ahora le entrega la misma daga a Bran pero la respuesta no es la esperada; "El caos es una escalera", dice el joven Stark, el Cuervo de tres ojos. Meñique palidece al recordar sus propias palabras durante una conversación privada con Varys.

Con Bran entregando el regalo a Arya parecen darnos a entender que será ella quien la use contra el maquiavélico pretendiente de Sansa aunque quizá sea demasiado obvio... La trama en Invernalia culmina con otro de los aburridos duelos a espada (rodado torpemente y de desarrollo inverosímil). Arya quiere lucirse ante Brianne, que a ojos de todos es la guerrera más intimidante tras conocerse que venció al Perro.

El abanico de movimientos y golpes de la joven Stark sorprende a todos excepto a los espectadores, que hemos seguido muy de cerca su viaje. Lo más curioso es que varios momentos de este combate, como la forma en la que se incorpora tras una patada, son recordatorios del aprendizaje de Arya, quien responde que "nadie" la entrenó (una posible referencia a Jaqen H'ghar o simplemente una manera de decir que no ha tenido ningún maestro específico).

Jon encuentra la prueba que necesitaba y Jaime todavía creía que era el matarreyes

El episodio también nos lleva a Rocadragón por tres acontecimientos. El primero es desarrollar la negociación entre Daenerys y Jon a partir de un hallazgo: antiguas pinturas de los Hijos del Bosques donde aparecen los Caminantes Blancos. Jon vuelve a recordar que deben luchar juntos contra esta amenaza y Daenerys acepta pero sólo después de que él se arrodille. No muestran la respuesta del Rey del Norte pero parece que está dispuesto...

A la salida de la cueva, la Reina descubre que la estrategia de Tyrion no está funcionando y la toma de Roca Casterly ha sido inútil. Los Lannister han asaltado Altojardín, tienen el oro que necesitan para seguir financiando la guerra y están llevando la delantera. Daenerys está furiosa y pide a Jon su opinión: ¿debería usar a los dragones? La respuesta no la convence. Nadie la convence ya de que debe actuar libre y violentamente.

El último evento destacable en Rocadragón es el regreso del cobarde Greyjoy. Esto proporciona un nuevo reencuentro, entre él y Jon, que no está precisamente contento de volver a verle... Desde que HBO publicó imágenes del episodio que adelantaban este momento se pensaba que Greyjoy recibiría un ansiado puñetazo en la boca, pero vamos a tener que seguir esperando un poco más. Aunque tarde, la serie es como los Lannister: siempre paga sus deudas.

La acción se traslada entonces a las afueras de Altojardín, donde Jaime y Bronn hablan relajadamente sobre el botín de la Casa Tyrell. El oro viaja a Desembarco del Rey para que Cersei pueda pagar al Banco de Hierro, y mientras el ejército se retira, sucede un giro que lo cambia todo. Primero aparecen los salvajes Dothraki y luego Daenerys a lomos de Drogon. Se produce una matanza que horroriza a Tyrion (¿quizá deje de ser la Mano?).

Es aquí donde el episodio se eleva, nos deja con los ojos como platos y la boca abierta. La violencia de la batalla y la destrucción causada por el fuego del dragón es brutal e impresionante. La guerra parece fácilmente ganada por Daenerys y los suyos... hasta que Bronn, el mejor guerrero del ejército liderado por Jaime, recuerda que tienen un arma contra las criaturas aladas, la megaballesta diseñada por Qyburn.

Resulta un tanto innecesario que la madre de los dragones dé tantas vueltas por el campo de batalla cuando ya está todo decidido, es un truco facilón para que estemos tensos ante la posibilidad de que Drogon sea alcanzado por una flecha y la reina caiga... Y así ocurre, a la segunda. Porque ella parece demasiado confiada para tener en cuenta el riesgo del primer ataque. Su hijo está herido, en el suelo. Jaime lo ve y recuerda que a él le llamaban "matarreyes"...

Se produce uno de los momentos más intensos de toda la serie. Jaime se lanza contra la hija del "Rey Loco" para acabar con la mayor enemiga de su amada Cersei. Incluso con Daenerys indefensa, no es el primer acto deshonroso que cometería... Claro que no cuenta con la reacción de Drogon. Jaime es salvado en el último instante (una sorpresa que estropea un poco la secuencia) y cae al agua. Mientras se hunde... SALEN LOS CRÉDITOS. Tremendo cliffhanger. ¿Está muerto? Posiblemente no, pero la duda nos deja intrigados, deseando ver el siguiente episodio.

¡Tráiler del episodio 7x05! En el próximo episodio...