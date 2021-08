'Love is in the Air': la temporada 2 de la serie turca ya tiene fecha de estreno en España

El estreno de la segunda temporada de 'Love is in the Air' en España está a la vuelta de la esquina. Divinity ha confirmado que empezará a emitirla el próximo lunes 9 de agosto a partir de las 17:45.

La cadena de Mediaset llevaba ya un tiempo anunciando el inminente desembarco de la segunda tanda de episodios de la serie turca en Divinity, pero es que además ni siquiera van a tomarse un pequeño respiro desde el final de la primera. Una muy buena noticia para sus seguidores.

Eso sí, conviene recordar que Mediaset ha estado promocionando el estreno exclusivo de la segunda temporada en Divinity, por lo que parece probable que, al menos por ahora, no va a emitirse también en Telecinco. Teniendo en cuenta el maltrato que ha recibido en esa cadena, algunos seguro que pensarán que casi mejor que así sea.

Por cierto, si no podéis esperar más, la segunda temporada ya se estrenó en Mitele PLUS, donde ya tenéis disponibles tres episodios -según la versión española de la serie, ya que en nuestro país los capítulos de 'Love is in the Air' se dividen en varios por su abultado metraje-, pero si no queréis pasar por caja, atentos el lunes 9 de agosto a partir de las 17:45.

Lo que nos espera por delante

La segunda temporada de 'Love is in the Air' dará un salto en el tiempo de cinco años, pero los caminos de Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) vuelven a unirse y todo apunta a que una hija en común va a revolucionarlo todo entre ellos.