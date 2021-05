'Love is in the Air': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie turca con Kerem Bürsin y Hande Erçel

El pasado 17 de abril se emitió en Turquía el trigésimo noveno y último episodio de la primera temporada de 'Love is in the Air'. Ya sabíamos que estaba renovada por una segunda tanda de episodios y a continuación vamos a repasar todo lo que sabe sobre los nuevos capítulos de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin.

La historia

Cuidado con los spoilers del final de la primera temporada

La gran incógnita que tendrá que resolver qué sucederá con Serkan Bolat tras la gran revelación del final de la primera temporada. Eda y él parecían haber encontrado la felicidad llevando una vida austera en una caravana tras superar una serie de obstáculos provocados primero por la desaparición de Serkan y luego por sus problemas de memoria.

Sin embargo, ahora tendrán que enfrentarse a un obstáculo mucho más complicado, ya que todo apunta a que la enfermedad que padece Serkan es un rumor, ¿será capaz de superarlo y que la historia de amor que cuenta 'Love is in the Air' tenga final feliz? Habrá que esperar para descubrirlo.

En el final de temporada, Eda y Serkan Bolat han encontrado la felicidad viviendo en una caravana. Es una vida sencilla, sin ningún tipo de lujo y Serkan está totalmente feliz con ello. Quiere disfrutar de la vida al máximo sin pensar en su enfermedad. La pareja está en un gran momento, pero viven ajenos al nuevo problema que se les viene encima. Parece que Serkan no va a poder olvidarse de la enfermedad tan fácilmente, ya que Eda ha descubierto que tiene un tumor.

El reparto

La gran duda es qué será del personaje interpretado por Bürsin, ya que el actor tenía contrato para empezar a rodar otro proyecto este verano, lo cual podría provocar una salida precipitada de la serie, ya que su contrato con la productora de 'Love is in the Air' llega a su fin en mayo.

El final de la primera temporada lleva a pensar en su posible muerte, pero habrá que ver si logran llegar a un acuerdo. Recordemos que Erçel estaba en la misma situación pero logró aplazar su otro proyecto para poder continuar en 'Love is in the Air'.

Por lo tanto, Erçel sí seguirá en la serie, quedando la duda de si Bürsin aparecerá solamente unos cuantos episodios o se mantendrá más tiempo. Además, se dan por sentados los regresos de, entre otros, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Melisa Döngel, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan y Sinan Albayrak.

Tráiler

Eda, Serkan'ın hastalığını öğrendi! Heyecan dolu bir bölümün daha sonuna geldik, yeni sezonda görüşmek üzere.... ❤️ #yenidenbuluşacağız @foxturkiye pic.twitter.com/TxiihgiEa3 — Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi__) April 17, 2021

Por el momento se ha publicado ningún adelanto de lo que está por llegar en la segunda temporada de 'Love is in the Air', así que por ahora os dejamos el vídeo con lo que sucede al final de la primera.

La fecha de estreno

La segunda temporada de 'Love is in the Air' se estrenará en Turquía este próximo mes de junio. Todavía no se ha concretado el día exacto de lanzamiento. Además, su continuidad está asegurada hasta el próximo mes de septiembre con 13 episodios más, pero más allá de eso se desconoce si seguirá adelante o será entonces cuando llegue a su fin.

Por su parte, en España todavía se está emitiendo la primera temporada y debería llegar a su fin más o menos coincidiendo con el estreno de la segunda en su país de origen, por lo que sus seguidores probablemente tengan que esperar poco.