'Love is in the Air': dónde podemos ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel más allá de la exitosa serie turca

'Love is in the Air' es una serie que despierta pasiones entre sus fans y quizá les sepa a poco lo que puede verse en cada capítulo a Kerem Bürsin y Hande Erçel, los dos grandes protagonistas de la serie turca de moda. Si es tu caso, quizá os interese este repaso al resto de películas y series en las que podéis ver a ambos actores.

Kerem Bürsin

Nacido en 1987, Bürsin dio sus primeros pasos como actor en 2006 con un papel muy secundario en la película 'Thursday', encadenando luego varios cortometrajes de escaso recorrido como 'Razor Man', 'The Architect' o 'Killian' antes de conseguir uno de los papeles principales de 'Sharktopus', una Tv Movie producida por el legendario Roger Corman y emitida por el canal SyFy.

Sin embargo, 'Sharktopus' se quedó muy lejos de conseguir un impacto similar al que tendría 'Sharknado' apenas tres años después, por lo que tuvo que esperar hasta 2013 hasta participar en otra película titulado 'Palace of the Damned', la cual cuenta cómo se complica la realización de un documental cuando todos los miembros del mismo van siendo asesinados...

Ya en 2014 pudimos verle en un papel secundario de 'Susurra si me olvido', cinta que que cuenta la historia de una antigua cantante que sufre Alzheimer, la cual vuelve a su antigua casa para intentar recordar su glorioso pasado. Está disponible en España a través de Amazon Prime Video.

En paralelo a esos dos largometrajes, también lideró la serie de televisión 'Günesi Beklerken' que cuenta la historia de un padre y su hija que se mudan buscando una vida mejor, lo que le permite a ella entrar al colegio privado donde trabaja el amigo que les ha acogido. Poco tarda en pelearse con el hijo del dueño de la escuela, el papel que interpreta Bürsin.

Tras su finalización en 2014, Bürsim tardó poco en fichar por la serie 'Matter of Respect', donde se metió en piel de Yigit, un hombre cuyo padre se suicidó por sus vínculos con la mafia. Tras ella, se le pudo ver en un episodio de la serie 'Ulan Istanbul' antes de tomarse un pequeño descansó que llegó a su fin en 2017 con 'Bu Sehir Arkandan Gelecek'.

Por su papel como Ali, un hombre marcado por haber visto cómo su madre asesinaba a su madre cuando apenas era un niño, en 'Bu Sehir Arkandan Gelecek' fue galardonado con el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards.

Eso seguramente le motivó tanto que 2018 fue el año en el que participó en un mayor de títulos. Por un lado, las películas 'Can Feda', una cinta de corte bélico que encabezó junto a Burak Özçivit, e 'Iyi Oyun', un drama deportivo en el que tenía un papel secundario.

Además, en televisión se le pudo ver en 'Immortals', una peculiar propuesta vampírica que encontraréis en Netflix dividida en ocho episodios y de la que se viene rumoreando una segunda temporada, y 'La dupla perfecta', emitida entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Esta última giraba alrededor de la relación entre dos policías excéntricos que mantienen una rivalidad entre sí, algo que tendrán que dejar de lado para dar caza a un peligroso narcotraficante.

La productora detrás de 'La dupla perfecta' pasó por diferentes apuros económicos, lo cual llevó a su cancelación tras apenas 12 episodios. Ya en 2020 empezó a colaborar en varios cortometrajes de la serie cómica 'Aynen Aynen'. Su última aparición en uno de ellos se emitió en febrero de este mismo 2021, por lo que tuvo que realizarlo en paralelo a su interpretación de Serkan Bolat en 'Love is in the Air'.

Hande Erçel

Nacida en 1993, la carrera profesional como actriz de Erçel no arrancó hasta 2014 y por ahora únicamente ha participado en una ya respetable cantidad de series de televisión. El mismo año de su debut tuvo papeles secundarios en hasta tres series diferentes, dando vida a Selen durante 13 episodios de 'Tree of Life', a Meryem en cinco de 'Çilgin Dersane Üniversitede' y a Zahide en 17 de 'Hayat Agaci'.

En 2015 le llegó su primera gran oportunidad con 'Sunshine Girls', serie turca sobre una profesora de literatura de 35 años que es abandonada sin motivo por su marido, decidiendo volver a casarse para asegurarse el futuro de sus hijas. Erçel seguía sin ser la protagonista, pero el peso de su personaje era mucho mayor que en anteriores trabajos.

Su primer papel protagonista llegó tras la conclusión de los 39 episodios de 'Sunshine Girls', ya que de ahí dio el salto a 'Hayat: Amor sin palabras', serie emitida en su momento en España a través del canal Divinity y que actualmente puede verse en Mitele. Erçel dio vida aquí a Hayat, una joven con unos padres muy estrictos que inicia una relación con su jefe, pero una serie de secretos de su pasado amenazan con hundir tanto su carrera como su relación.

Los papeles protagonistas siguieron llegando con 'Siyah Inci', donde daba vida a una joven comprometida que se veía obligada a casarse con otro hombre, 'Halka', una serie de acción con toques de historias de detectives, o 'Azize', donde formaba parte de una historia de amor imposible.

Eso sí, cada una era más corta que la anterior, pasando de los 20 capítulos de 'Siyah Inci' a los 19 de 'Halka', quedándose el conteo en apenas seis con 'Azize'. 'Love is in the Air' es, de lejos, su serie más longeva, pues actualmente ya se han emitido 38 capítulos y tiene garantizada su continuidad hasta septiembre con un nuevo episodio cada semana.