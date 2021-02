'Love is in the Air': la serie de éxito es sancionada en Turquía por sus "contenidos eróticos" en un capítulo aún inédito en España

'Love is in the Air' se ha convertido en una de las últimas grandes sensaciones televisivas en España. Es cierto que su estreno en Telecinco fue un fracaso sin paliativos, pero su seguimiento ha ido creciendo hasta asentarse en la parrilla. Eso sí, en nuestro país todavía vamos por detrás de lo emitido en Turquía, donde acaba de recibir una sanción por sus "contenidos eróticos que contradicen las costumbres y tradiciones de la familia turca".

El férreo control turco

En concreto, ha sido el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) quien ha impuesto una multa económica a los responsables de 'Love is in the Air' por una serie de escenas de la pareja protagonista en un spa, incluyendo un masaje y una visita al jacuzzi. Momentos bastante ligeros para los espectadores de nuestro país pero que allí han causado cierto revuelo.

De hecho, se da la particularidad de que 'Love is in the Air' está calificada en España para mayores de siete años al no incluir escenas con sexo, violencia ni drogas. En Turquía eso no ha sido suficiente para que algunos espectadores se escandalicen, pero ojo, que la serie que nos ocupa no ha sido la única sancionada, ya que también se ha multado a 'Dam' ,'Ariza', 'KırmızıOda', 'SefirinKızı', 'Çukur' y 'Baraj', aunque por otros motivos.

Por el momento se desconoce cuándo podremos ver en España el capítulo en cuestión, pero seguro que Mediaset aprovecha esta sanción para publicitarlo con más fuerza y alimentar así la curiosidad de los espectadores.

Recordemos que Netflix ya tuvo que hacer frente al rígido control del sector audiovisual en Turquía, lo cual llevó a la plataforma a cancelar la producción de la serie 'If Only' por las presiones recibidas para eliminar un personaje homosexual que forma parte de la misma.

Vía | Nius