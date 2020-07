Netflix cancela la producción de la serie 'If Only' tras las presiones del gobierno turco para eliminar a un personaje gay

Netflix se ha visto obligada a paralizar el rodaje de su próxima serie turca, 'If Only', debido a las presiones del gobierno del país euroasiático por la existencia de un personaje gay en la ficción.

El drama, de ocho episodios, iba a estar protagonizado por Özge Özpirinçci (a la que podemos ver en Antena 3 encabezando 'Mujer'). 'If Only' gira en torno a una madre infelizmente casada que es transportada 30 años en el pasado a la noche en el que su marido le propuso matrimonio.

El gobierno de Erdogan no ha concedido una de las licencias del rodaje, por lo que se ha suspendido el mismo... y no parece que se vaya a retomar en un futuro. Ece Yörenç, creador de 'If Only', reconocía el motivo:

"Debido a un personaje gay, el permiso para grabar la serie no ha sido otorgado y esto da mucho miedo para el futuro."

No es país para personajes LGTB

De hecho, no es la primera vez que una serie original turca de Netflix tiene polémica con la orientación sexual de algún personaje. Hace unos meses hubo una gran controversia en Turquía simplemente por el hecho de insinuar que uno de los personajes del drama juvenil 'Love 101' sería gay. Algo que desde Netflix ni negaron ni confirmaron.

Según recoge el Finantial Times, desde el partido de gobierno turco (el AKP) afirman que hay preocupación con algunos de los guiones de Netflix. Para Mahir Unal, portavoz:

"¿Debemos pedir disculpas de forma conjunta a Netflix?, ¿qué quieren de nosotros?, ¿debemos bendecir todo lo que haga Netflix, hallarlo apropiado y santificarlo?, ¿no hay ningún asunto en el que tengamos un derecho a tener reservas?"

Desde Netflix la decisión parece ser tan clara como inusual en esta fase de proyecto: en vez de reclamar, o de intentar irse a otro sitio, si no se puede grabar, no se puede. Y así, la producción queda cancelada.