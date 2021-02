'Love is in the air', la última gran aspirante al trono de las series turcas en España tras el boom de 'Mujer' y 'Mi hija'

Las series turcas llevan ya unos años instaladas en nuestras pantallas. Son un producto de ficción que funcionan como lo hacían hace dos décadas las telenovelas latinas, y su público objetivo es muy similar. Pero en los últimos meses se está dando una particularidad que no había sucedido hasta ahora: tal es su éxito que han saltado de los canales temáticos de Atresmedia y Mediaset (en concreto, desde Nova y Divinity) al prime time de Antena 3 y Telecinco.

Y la culpa la tienen los tres títulos que más están dando de qué hablar últimamente: 'Love is in the air', 'Mi hija' y 'Mujer'. El primero, es la gran apuesta de Telecinco para competir con su eterno rival, Antena 3, y aunque de momento sus cifras de audiencia no están llegando a las de 'Mi hija' o 'Mujer', 'Love is in the air' no va por mal camino.

Estrenada hace menos de un mes (con una campaña de autopromoción, digamos, muy insistente), la serie que protagoniza Kerem Bürsin cuenta ya con unos datos como para que su competencia se empiece a preocupar: 'Love is in the air' ha llegado a tener más de un 11% de cuota de pantalla, o lo que es lo mismo, 1.158.000 espectadores.

'Mi hija' y 'Mujer', ambas en Antena 3, han llegado casi al 17%, pero las dos tienen ya más recorrido televisivo: una lleva desde diciembre y, la otra, desde el pasado verano.

Cómo empezó la fiebre turca

El gran culpable de la moda turca tiene nombre y apellidos: Can Yaman. Este actor protagonizó en 2019 una serie llamada 'Erkenci Kus' ('Pájaro soñador'), que hizo subir como la espuma los datos de audiencia de Divinity ese año. De hecho, en una de sus visitas promocionales a España, fue recibido por cientos de fans en el aeropuerto. Ni él ni muchos medios dábamos crédito a lo que estaba sucediendo.

Pero 'Erkenci Kus' no fue el primer serial que vino de Turquía. Un año antes, Nova había tenido gran éxito con 'Fatmagül', 'Madre' o 'Amor de contrabando', novelas con las que rozó un nada despreciable 4% de share.

Las novelas turcas habían llegado para quedarse, solo había que encontrar un buen producto para el prime time. Y Antena 3 fue la primera en hacerlo. La de San Sebastián de los Reyes fue la primera cadena en llevar a su horario más importante una serie de este tipo: fue en julio del año pasado, con 'Mujer'.

'Love is in the air', la gran apuesta de Telecinco

No hay fenómeno televisivo en España del que no intente Mediaset conseguir su trozo del pastel, y con las series turcas no iba a ser menos. Aunque en estos temas Divinity siempre ha ido un paso por detrás de Nova (la cadena de Vasile "solo" había emitido antes cinco novelas turcas frente a las 14 que han podido verse en la de Atresmedia), en esta ocasión ha sacado su artillería pesada.

'Love is in the air' cuenta la historia de una joven florista que tiene que hacerse pasar durante dos meses por la prometida de un rico heredero, y la trama está llena de complicaciones. Pese a su (de momento) corta vida en nuestro país, la serie, que consta de una temporada de 32 capítulos, ya venía avalada por un gran éxito en su país de origen.

Al igual que sucede con 'Mi hija', cuyos actores son grandes estrellas en Turquía y, cada vez más, lo son también en España.

'Mi hija' sigue siendo la serie turca más vista en España

Antena 3 lleva emitiendo 'Mi hija' desde el pasado 28 de diciembre, y apenas 6 semanas han bastado para que se convierta en un imprescindible en su parrilla semanal. La serie cuenta, además, con una protagonista de lo más carismática: una tierna niña de 8 años que presenta un soplo de aire fresco frente a la estática estructura de este tipo de novelas.

Aunque todo apunta a que la lucha por la audiencia va a estar cada semana más reñida, lo cierto es que Mediaset ha sabido posicionarse muy bien con 'Love is in the air' pese a haber llegado a la pantalla más tarde que sus competidoras.

Tendremos que ver cómo evoluciona este nuevo fenómeno televisivo, si va a más o si, por el contrario, acaba por desinflarse y por volver a las cadenas temáticas de las que salió.