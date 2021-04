'Love is in the Air' renueva por 13 episodios más, pero el futuro de Kerem Bürsin en la serie turca está en el aire

Los últimos rumores apuntaban hacia un posible final de la serie turca 'Love is in the Air' este próximo mes de mayo, pero desde el portal Albawaba se informa de que FOX TV ha decidido renovarla por 13 episodios más, lo cual llevaría su emisión hasta principios de septiembre de este 2021.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los seguidores de 'Love is in the Air', ya que tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin, sus dos protagonistas, habían firmado ya para participar en otras series y la cosa se antoja más complicada en el caso de él.

Con Ercel parece que no ha tenido problemas para convencer a los productores de 'The Ring' para aplazar el inicio del rodaje de la serie, previsto para este próximo verano, y así no tener que abandonar el proyecto.

Las dudas con Bürsin

Menos clara está la continuidad de Bürsin en 'Love is in the Air', ya su contrato llega a su final en mayo y ya había llegado a un acuerdo con Netflix para participar en una serie -los rumores apuntan hacia una posible nueva temporada de 'Immortals', en la cual el actor participó en 2018- que se rodaría este mismo verano.

Todo eso a llevado a que Ercel ya haya firmado una extensión de su contrato en 'Love is in the Air', pero a que el futuro de Bürsin quede en el aire. Lo que sí parece bastante probable es que esta extensión sea la última de la serie, pues 'Love is in the Air' tampoco es que arrase en audiencias en su país de origen -en España tampoco pese a haberse convertido en todo un fenómeno- y sus protagonistas no van a poder aplazar indefinidamente otros proyectos...