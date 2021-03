'Love is in the Air' agoniza en Telecinco: dónde puedes ver cuando quieras los capítulos de la serie turca

Telecinco se sumó a la moda de las series turcas con 'Love is in the air', cuyo estreno en el canal de Mediaset no tuvo el éxito esperado, pero luego fue el interés del público fue creciendo paulatinamente. Sin embargo, nunca llegó a ser una verdadera rival para 'Mujer' y la cadena poco a poco ha ido dejando clara su pérdida de confianza en ella.

Hace bien poco, 'Love is in the Air' emitía episodio de estreno de lunes a miércoles, ofreciendo una reposición del mismo la madrugada del jueves. Telecinco prescindió primero de ella los lunes para dar más espacio a 'La isla de las tentaciones', posteriormente dejó de emitirse los jueves para dejar hueco a 'Mi hogar, mi destino' y ahora ya solamente puede verse la madrugada de los martes.

Es cierto que ahora emite el episodio completo en lugar de dividirlo en varias tandas como venía haciendo, pero también que es una nueva señal de que 'Love is in the air' agoniza en la parrilla de Telecinco. ¿Quizá Mediaset nunca debió emitirla ahí? Y es que en Divinity sí que funciona de maravilla emitiéndose de forma diaria a partir de las 17:00, pero claro, el alcance de ese otro canal es mucho menor.

Además, las 17 horas es un horario que puede venirle mal a muchos de los seguidores de 'Love is in the Air', por lo que siempre tienen un comodín en caso de que estén dispuestos a pagar una pequeña cantidad al mes para asegurarse ver una de sus series favoritas cuando le apetezca y con la posibilidad de hacerlo un día antes de su emisión en abierto.

La alternativa de pago

Los que quieran probar por esa vía, simplemente tendrán que suscribirse a mitele PLUS Básico, la plataforma de streaming de Mediaset con un coste de 4 euros mensuales o 40 euros en caso de optar por el plan anual. Obviamente, el servicio da acceso a mucho más contenido de la cadena.

De esta forma, también podrás acceder a 'Love is in the Air' como estaba pensada originalmente si así lo deseas, ya que es cierto que allí también aparecen divididos -su duración original ronda las dos horas y lo habitual es que Telecinco los divida en tres-, pero serás tú quien decida cuándo parar en lugar de depender de decisiones de programación que no tengan especialmente en cuenta la narrativa de los episodios.

Mientras tanto, siempre queda la opción de seguir viéndola en Divinity o confiar en que vas a poder seguir el ritmo cambiante que imponga Telecinco...