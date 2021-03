El maltrato a 'Mi hogar, mi destino': Telecinco no sabe qué hacer con su nueva serie turca

El éxito que ha supuesto en Telecinco la emisión de 'Love is in the Air' causó que la cadena de Mediaset se animara con el lanzamiento de una nueva serie turca fuera del hábitat natural que es la TDT (Divinity en este caso). Así 'Mi hogar, mi destino' ('Doğduğun Ev Kaderindir') se estrenaba el pasado jueves 25 en el late, después de 'La isla de las tentaciones'. A partir de entonces su emisión parecía ser una completa incógnia.

Una apuesta por su emisión un tanto extraña debido a lo rellena de su parrilla y, efectivamente, tienes que hacer una yincana cada día para saber cuándo se emiten los nuevos episodios, que por otro lado están disponibles en Mitele Plus. Una muestra la tuvimos este pasado fin de semana, cuando desde la cadena se decidió emitirla dentro de 'Viva la vida'.

Mirar día a día la guía de la tele

El espacio presentado por Emma García sábados y domingos iba a ser responsable de emitir cada día un episodio dentro de su escaleta. El sábado lo hizo en su última hora. El plan del domingo era similar... pero en lugar de emitir un nuevo capítulo de 'Mi hogar, mi destino' se decidió poner un avance, de unos diez minutos, que provocó el enfado de la gente. Más por el corte en medio del programa que por otra cosa.

Una estrategia que quiso repetir ayer lunes y hoy martes durante 'Sálvame Tomate', la última hora del programa diario de salseo de Telecinco prometía de una nueva emisión de la serie. Y sí, lo habéis averiguado: fue un nuevo avance.

Parece que entre las audiencias algo pobres que ha ido cosechando y los vaivenes continuos de horas el destino, valga la redundancia, de 'Mi hogar, mi destino' se va a encontrar definitivamente en el late night. De momento, la ficción turca está programado hoy y mañana para después de 'Love is in the Air' y el jueves después de 'La isla de las tentaciones'.

Unas horas intempestivas (el día más temprano es a la 1 de la madrugada) que hacen que el seguimiento de lo que podría haber sido el próximo fenómeno turco pase sin pena ni gloria por nuestra parrilla. Aquí, por ejemplo, Antena 3 ha atinado mejor su estrategia con 'Mi hija', dándole un hueco en el prime time de los domingos, pero Dios libre a Mediaset de quitar un día 'Sálvame Deluxe'.