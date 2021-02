Telecinco ya tiene nueva serie turca tras el éxito de 'Love is in the Air': tráiler y fecha de estreno de 'Mi hogar, mi destino'

Telecinco ha decido doblar su apuesta por las series turcas tras la buena acogida que ha tenido 'Love is in the Air'. La prueba de ello la tenemos con que la cadena de Mediaset ya anuncia el inminente estreno del drama 'Mi hogar, mi destino' a través de un breve tráiler que podréis ver más abajo.

'Mi hogar, mi destino' cuenta la historia de Zeynep, una niña que es adoptada por la pudiente familia de la casa donde trabajaba como asistenta su madre. Como es lógico, Zeynep crece con acceso a todo tipo de comodidades, convirtiéndose años después en una mujer bella y culta cuya vida se complicará con la reaparición de su madre biológica. Esto hará que conozca que otro tipo de vida es posible.

Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol protagonizan esta adaptación de la popular novela escrita por la psicóloga Gülseren Budayıcıoğlu. Por el momento, 'Mi hogar mi destino' ha estrenado 32 episodios en su país de origen, 12 de la primera temporada y 20 de la segunda, estrenada el pasado 1 de octubre y todavía en emisión.

La inesperada estrategia de Telecinco

Lo sorprendente es la estrategia que ha adoptado Telecinco para estrenar 'Mi hogar, mi destino', ya que el lanzamiento de la serie tendrá lugar este jueves 25 de febrero justo después de una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones'. Esto supone que el primer episodio no arrancará hasta las 0:30, concluyendo a las 2:30, lo cual poco menos que garantiza que la cadena de Mediaset va a dividir su primer capítulo de dos horas de duración.

Esto no supone que 'Mi hogar, mi destino' vaya a emitirse obligatoriamente siempre en ese horario, pero quizá en Telecinco han querido probar algo diferente a lo que hicieron en su momento con 'Love is the Air'. Recordemos que esta última serie tuvo unos datos bastante malos en su estreno para luego ir mejorando. Uniendo 'Mi hogar, mi destino' a 'La isla de las tentaciones' parece lógico pensar que la cadena de Mediaset espera que se aproveche del efecto arrastre.