'Love is in the Air' llega a su final: la temporada 2 será la última de la serie para "terminar esta historia de una manera bonita"

Este próximo 9 de junio se estrenará en Turquía la segunda temporada de 'Love is in the Air'. Durante un tiempo hasta se dudó de la participación en la misma de Kerem Bürsin, el actor que da vida a Serkan Bolat, por un compromiso previo, algo a lo que finalmente se pudo dar solución. Eso sí, parece que fue únicamente para poder dar un final definitivo a la serie turca.

11 episodios más

Ha sido la actriz Hande Erçel, que interpreta a Eda en 'Love is in the Air', quien ha realizado unas declaraciones confirmando que la segunda temporada está planteada para cerrar la historia de la serie:

Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una manera bonita. Nunca he trabajado en un papel así.

Recordemos que tanto Erçel como Bürsin tenían planeado trabajar en otros proyectos antes de que la productora de la serie decidiera continuar la historia con una segunda temporada. Ambos lograron aplazar esos compromisos para poder dar un final a la altura para la historia de Serkan y Eda.

Siempre y cuando no haya cambios en el ritmo de emisión habitual, el episodio final de 'Love is in the Air' debería estrenarse el próximo 18 de agosto en su país de origen. En España se desconoce todavía cuándo podremos ver la segunda temporada, ya que todavía se está emitiendo la primera.

Lo que sí sabemos ya sobre la segunda temporada es que arrancará tras un salto temporal de varios años con Serkan y Eda separados. Siempre queda la posibilidad de que sea algún tipo de alucinación fruto del tumor que padece el personaje encarnado por Bürsin, pero los fans de la serie turca no tendrán que esperar mucho para resolver esa incógnita.

Vía | Sensacine