'Love is in the Air' desterrada a la madrugada por Telecinco: los fans de la serie turca exigen respeto a Mediaset

'Love is in the Air' es una serie que tiene mucho seguimiento en España, aunque eso no se traduzca necesariamente en unas audiencias espectaculares cuando sus episodios se emiten en Telecinco. Eso seguramente ha motivado que la cadena de Mediaset use la producción turca un poco a modo de comodín, moviendo su día y hora de emisión con demasiada regularidad. Hoy por ejemplo la ha desterrado al horario de madrugada.

Telecinco va a emitir esta noche 'Titanic' de nuevo -ya pudo verse en prime time en la misma cadena el pasado 24 de agosto- en un movimiento que parece motivado para intentar hacer daño a la recta final de 'Mujer' en Antena 3. La gran afectada por esta decisión es 'Love is in the Air', cuya nueva entrega no se emitirá hasta las 01:45 de la madrugada del martes 20 al miércoles 21 de julio.

Los fans se plantan

No es la primera vez que Telecinco hace una faena así a los seguidores de la serie turca, pero esta ocasión duele aún más porque se produce en plena recta final de emisión de la primera temporada -la segunda lleva ya varios capítulos estrenados en su país de origen-, lo que ha provocado que varios de sus fans exploten y exijan respeto a Mediaset:

Pues yo no la voy a ver por que como telespectadora me merezco un respeto y la cadena no me lo demuestra quitando la serie que sigo #LovelslnTheAir , volviendo a emitir otra vez una película que ya he visto mil veces ,hoy veré Antena 3 #respetolovesintheair — Alma Mo🤘 (@AlmaMo_ux) July 20, 2021

Los fans de la serie love is in the air muy cabreados por mover tanto la serie hasta la madrugada. Ya está bien¡!!! — maria jose gomez (@maryjogomezgil) July 20, 2021

Uauuuuuu pedazo de novedad!!

Y para ésto quitáis los últimos capítulos de Love os in the Air???

Un poco de seriedad por favor#respetolovesintheair — Lourdes356 (@GarmendiaHe) July 20, 2021

Yo no lo veré!!!ya he visto muchas veces como se hunde hoy m voy a la competencia... Eso por quitarnos #LoveIsInTheAir #respetolovesintheair — Serkan_Bolat🇪🇸 (@Serkan_Bursin) July 20, 2021

Hoy no veré capítulo tengo que trabajar Telecinco que cree que puede jugar con la audiencia son unos gilipollas no respetan el horario se la serie #respetolovesintheair — Hanker ❤️ (@Marcela52084743) July 20, 2021

Hoy #LoveIsInTheAir20J acaba tardísimo por culpa de @telecincoes , gracias a ellos, los cuales no hacen más que cagarla con la serie tendré que verla a medias, no verla o dejarla para mañana, cuando lo lógico seria poder comentar el capitulo con el fandom. #respetolovesintheair — Alba 🏳️‍🌈🇪🇸 MOX & REIGNS STAN 💙💛 WWE =🚶🎸 (@albawrestling) July 20, 2021

El cabreo es comprensible, ya que no puedes maltratar a los espectador de algo que emites de esta manera. Desde Mediaset siempre pueden aducir que queda la opción de verlo en Divinity o suscribiéndote a mitele Plus básico, pero lo único que conseguirían así sería enfadarles aún más. Si la emites en Telecinco, dale un trato digno en esa cadena.

Por mi parte, confieso que nunca me ha interesado 'Love is in the Air', pero movimientos así -o el sinsentido que hizo recientemente Atresmedia con 'The Flash'- me quitan las pocas ganas que pueda tener de ver algo en abierto. Ya me sucedía antes de que la avalancha de plataformas de streaming me lo pusiera todo muy fácil, así que ahora aún más.

Se desconoce si Telecinco retomará el horario habitual de emisión de 'Love is in the air' la próxima semana, pero seguro que no soy el único que estaría dispuesto a apostar a que no va a ser la última jugarreta que Mediaset haga a los fieles de la serie turca.