'The Flash' no merecía este maltrato de Atresmedia: seis largos años de espera entre la primera y la segunda temporada

Los canales de televisión españoles suelen aprovechar el verano para emitir propuestas en las que tampoco parecen tener muchas esperanzas. Ese fue el caso de Antena 3 cuando estrenó 'The Flash' en julio de 2015, pero es que en Atresmedia se olvidaron durante años de la serie de superhéroes de The CW, hasta el punto de que no fue hasta este lunes 19 de julio de 2021 cuando pudimos ver en abierto la segunda temporada en laSexta.

Un retraso imposible de justificar

Sí, no habéis leído mal, han tenido que pasar seis años desde que Antena 3 emitió la primera temporada de 'The Flash' hasta que se han dignado a recuperar la segunda. Además, hasta están realizando cierto esfuerzo promocional para que el público español de entere de la llegada en abierto de estos "nuevos" capítulos.

Además, es una decisión difícil de entender a poco que uno se fije el buen funcionamiento que tuvo la primera temporada con una media de 1,5 millones de espectadores y un 15,5% de cuota de pantalla, por encima de la media de Antena 3 por aquel entonces.

Y eso con una política de emisión de lo más extraña, lanzando tres capítulos de golpe cada semana para desconcertar a los espectadores con su despedida: en su momento se anunciaron dos episodios para el 31 de agosto para emitir finalmente cinco, incluyendo el final de temporada. Eso dañó a su seguimiento en número de espectadores -aunque 695.000 televidentes para un episodio emitido a las tantas de la madrugada es un gran dato-, pero su media siguió siendo muy positiva.

¿Qué sucedió entonces para que Atresmedia se olvidase de 'The Flash' y, sobre todo, qué les ha llevado a recuperarla ahora? Imposible saberlo, pero TNT España sí siguió estrenándola de forma constante y ahora tenemos que ver cómo se intenta dar casi estatus de acontecimiento a emitir una segunda temporada que se estrenó en Estados Unidos en 2015.

La otra gran duda está en ver cómo le funciona la jugada a Atresmedia, porque quien quisiera seguir en su momento viendo este spin-off de 'Arrow' seguro que encontró alguna forma de hacerlo. Y quien ya se haya olvidado de ella, tengo mis dudas sobre que vaya a querer retomarla a estas alturas. A cambio, la exigencia en audiencia es menor en laSexta, pero si la cosa va mal, no descartéis que se retire de parrilla antes de tiempo o que acabe en horario de madrugada.

Tampoco hay garantías sobre que no vuelva a suceder lo mismo de cara a la tercera, mientras que en Estados Unidos ya se preparan para el lanzamiento de la octava. Supongo que siempre será mejor esto que no emitirla en abierto, pero no deja de ser una invitación para no empezar a ver ninguna serie internacional en abierto a menos que proceda de Turquía...