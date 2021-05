'The Flash' pierde a dos de sus protagonistas: Tom Cavanagh y Carlos Valdés dejan la serie del Arrowverso tras siete temporadas

'The Flash' fue renovada hace varios meses por una octava temporada, pero estaba en el aire la continuidad de varios de sus protagonistas. La vuelta de Grant Gustin como Barry Allen está asegurada, pero los que no estarán la próxima tanda de episodios serán Tom Cavanagh y Carlos Valdés.

Un vacío que podría ser aún mayor

Lo cierto es que la marcha de Canavagh era más evidente, ya que el personaje de Harrison Wells lleva sin aparecer desde el tercer episodio de la séptima temporada. Sí que volveremos a verle antes de que llegue a su fin, pero no está confirmado cuándo tocará decirle adiós. En el caso de Valdés y Cisco Ramone será en el episodio final de la séptima temporada cuando se despida como personaje regular en la serie.

Esto no quiere decir que más adelante no puedan hacer algunas apariciones puntuales en 'The Flash', pero sí que la serie del Arrowverso va a perder a dos de los actores que habían sido fijos en su reparto desde el primer episodio. Menudo vacío más grande van a tener que llenar, y eso sin tener en cuenta que pueda haber más, ya que todavía no se ha cerrado un acuerdo con Candice Patton, Danielle Panabaker y Jesse L. Martin para que sigan a bordo, aunque el estudio está en ello.

Eric Wallace, showrunner de la serie, ha realizado el siguiente comunicado tras hacerse oficial las salidas de Cavanagh y Valdés: "Tom y Carlos han sido una parte integral de nuestra serie durante siete temporadas y se les echará mucho de menos. Ambos son actores muy talentosos que crearon personajes queridos que los fans y el público a lo largo del planeta llegaron a amar. Es por eso que estamos felices de dejar la puerta abierta a apariciones en el futuro".

Vía | Deadline