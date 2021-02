The CW renueva 'The Flash', 'Riverdale', 'Walker' y otras nueve series de golpe

Ya se echaba de menos la ya clásica renovación masiva de las series de la cadena estadounidense The CW. Así desde la cadena han anunciado que renueva de golpe doce series: 'Walker' (por una temporada 2), 'All American' (T5), 'Batwoman' (T3), 'Embrujadas' (T4), 'DC’s Legends of Tomorrow' (T7), 'Dinastía' (T5), 'The Flash' (T8), 'In the Dark' (T4), 'Legacies' (T4), 'Nancy Drew' (T3), 'Riverdale' (T6) y 'Roswell, New Mexico' (T4).

La decisión viene inusualmente pronto en el sentido de que la mayoría de estas series acaban de empezar sus respectivas temporadas, ya que la cadena decidió que el grueso de sus estrenos de la temporada 2020/2021 se lanzasen este pasado enero en vez del octubre habitual.

Si bien podemos determinar que era algo pronto para comprobar el funcionamiento de, por ejemplo, la novata 'Walker', el movimiento tiene bastante sentido en esta era COVID. Los tiempos, normalmente muy ajustados de un año a otro en la industria de network, necesitan bastante más flexibilidad que de costumbre. Algo que ha justificado el CEO de la cadena, Mark Pedowitz:

«Aunque llevamos solo unas pocas semanas de la temporada nueva, queríamos hacer un inicio estratégico de la próxima con estas renovaciones tempranas, que permitirá a nuestros equipos de producción comenzar a esbozar los arcos argumentales y contratar personal y, al mismo tiempo, nos continúa proveyendo con una parrilla estable, fuerte sobre la que construir el próximo año.»

Más episodios para 'Walker' y 'Superman and Lois'

Además de estas renovaciones, se ha confirmado que tanto 'Walker' —que ha sido el mayor estreno de la cadena del último lustro— como 'Superman & Lois' tendrán episodios adicionales para aumentar su primera temporada. Sobre la segunda, que se estrenará el 23 (y no tienen casa en España, al menos de momento), parecen tener mucha confianza en ese sentido y no me extrañaría que se anunciase la renovación poco después del estreno.