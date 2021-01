“Me levanto negra y me acuesto negra. Para mí esto no es nuevo: es nuevo para el mundo que represento”. Javicia Leslie ('Batwoman')

Ha sido uno de los temas más candentes de la temporada pasada: la protagonista de 'Batwoman', Ruby Rose, dejaba la serie sobre el personaje de DC tras la primera temporada. Tras varios meses de dudas, Javicia Leslie ha sido la elegida. Hablamos con la protagonista de la segunda temporada, la primera actriz negra en ponerse el traje de murciélago.

A la segunda va la vencida

Este domingo llega la segunda temporada de 'Batwoman'. Lo hace con el interés renovado por ver qué ha pasado con Kate Kane y por ver cómo una nueva heroína recoge el testigo de la anterior encarnación del personaje.

Kiko Vega (KV): En esta segunda temporada de 'Batwoman' sucede algo muy propio del mundo del cómic: hay un cambio de personaje principal. ¿Eso te ayudó a lidiar mejor con tu llegada a la serie?

Javicia Leslie (JL): Sin duda. Creo que estoy en un momento en el que tengo mucho en común con el personaje. Tanto ella como yo tenemos que demostrar que estamos listas para un reto como este.

KV: ¿Quién es Ryan Wilder? ¿Qué aportará al Universo DC?

JL: Ryan es la chica de al lado pero en un barrio en el que no quieres estar. Ha crecido entre familias de acogida, su madre murió en el parto. No se ha criado en un hogar, no ha tenido una familia. Cuando finalmente encontró una madre la asesinaron. Todo lo que amaba le ha sido arrebatado. Y por culpa de un crimen que no cometió no puede tener un trabajo ni una casa. Ryan demuestra que todos podemos ser héroes si afrontamos nuestros miedos y manejamos nuestros impulsos de venganza y nuestros miedos.

KV: La historia de tu personaje es muy violenta. ¿Tu Batwoman es más una "vigilante" que la de Kate Kane?

JL: Sí, absolutamente. Creo que Batwoman responde mucho más a ese patrón ahora. Incluso tengo la sensación de que ahora mismo la historia se aproxima más a la del propio Batman. Es un tipo al que mataron a sus padres delante de sus narices. Creo que ambos tenemos mucho en común. El héroe se convierte en vigilante, hay sed de venganza.

KV: Hablemos del aspecto físico de tu personaje: ¿Ha sido duro?

JL: Ya practicaba Muay thai, vengo de una familia de luchadores. Mi hermano es semi profesional de MMA y me ayuda a entrenar en su propio gimnasio. Llevo la lucha en la sangre. Cuando haces algún entrenamiento de este tipo, cuando practicas un arte marcial, tienes un lenguaje corporal que te ayuda y que se comunica por sí solo en este tipo de situaciones, en un set como el de 'Batwoman'. Tenemos un montón de artes marciales que combinadas nos proporcionan una manera única y personal de pelear. Además las adaptan a mi manera de luchar, así que es muy gratificante. Y tengo un equipo de especialistas y dobles asombrosos que llegan donde yo no puedo.

KV: ¿Cómo se recibe una noticia como la de "Hey, vas a ser Batwoman"?

JL: Fue épico. Hubo un largo proceso mediante. Mucho estrés, nervios, espera... luego tienes que asimilar lo que vas a hacer y lo que representas para un montón de gente. Además van a ver a una persona negra representando un rol principal en la "familia" de Batman. Es un honor increíble.

KV: Ryan es alguien que parte de no tener nada a ser alguien realmente poderoso. ¿Te sientes un poco así al participar en la serie?

JL: Totalmente. Me sentí así de inmediato. Es una nueva etapa en mi carrera. Por supuesto que estaba trabajando antes de esto, pero un proyecto así supone un cambio muy grande en mi carrera. Estoy en DC, estoy dentro de una familia increíble. Ryan y yo emprendemos este viaje juntas. Tanto con el traje como sin él esto es lo que soy y lo que represento. Me hace empatizar mucho con el viaje de la nueva heroína.

KV: He apreciado un sentido del humor muy presente en tu personaje.

JL: Ryan tiene algo más de comicidad implícita, sí. Además me encanta que lo tratemos con un poco de humor, es muy importante tener algo de humor en una serie que se desarrolla en una ciudad como Gotham.

KV: Batwoman y Stargirl son las nuevas chicas de DC, pero también tenemos a las que forman parte de 'Doom Patrol' o a 'Supergirl'. ¿Es hora de las chicas?

JL: ¡Es la hora de las chicas! Cuando era niña era difícil encontrar alguna, pero ahora tenemos un montón increíbles. Somos superheroínas reales, así que era el momento de poder demostrarlo en la ficción.

KV: Primera actriz negra con el traje. Cómo se siente eso después del terrible 2020 que hemos pasado.

JL: Me levanto negra y me acuesto negra. Para mí esto no es nuevo: es nuevo para el mundo que represento. Es un honor increíble para mí protagonizar esta transición tan necesaria. Que DC, Batman y los responsables se hayan decidido por esto en 2021 nos da mucha energía. Necesitamos esa energía para seguir este viaje. Ser negro no es un hecho, es humano.