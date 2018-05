"Más peligro, Will Robinson": 'Lost in Space' tendrá segunda temporada en Netflix

Con toda esta vorágine de noticias televisivas de renovaciones y cancelaciones por parte de las cadenas en abierto norteamericanas Netflix nos recuerda que ella también está ahí y ha anunciado la renovación de una de sus últimas apuestas de ciencia ficción: 'Lost in Space'.

Así, el remake de 'Perdidos en el espacio', que la plataforma estrenó hace un mes, tendrá una segunda temporada en Netflix tras el relativo éxito que ha tenido. No sabemos fecha, pero lo más seguro es que lo veamos en 2019.

More Danger, Will Robinson. Lost in Space Season 2 is coming. pic.twitter.com/SBEbJaKUIi — Lost In Space (@lostinspacetv) 14 de mayo de 2018

A pesar de que ha tenido algo tibia a la crítica, sí que ha tenido un buen recibimiento general. Ya comenté en su momento que los dos primeros episodios de 'Lost in Space' no me habían convencido para seguir viéndola.

Me parecía que carecía de cierta emoción y en ese comienzo no logré conectar ni con los Robinson ni con la propuesta que nos ofrecían Matt Sazama y Burk Sharpless, sus guionistas. Sin embargo a muchos de vosotros sí que os gustó la serie, por lo que me imagino que habréis disfrutado de su primera temporada y estaréis esperando esta segunda entrega.