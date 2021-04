'NCIS', 'Blue Bloods', 'SWAT', 'Magnum' y 'Bull' tendrán nuevas temporadas: CBS renueva de golpe cinco de sus dramas más importantes

A un mes de la tradicional presentación de novedades de las principales cadenas norteamericanas, CBS ha anunciado la renovación conjunta de cinco de sus series: 'Navy: Investigación criminal' ('NCIS'), 'Blue Bloods', 'Bull', 'S.W.A.T.' y 'Magnum' tendrán nuevas temporadas.

Llama la atención, como cada año, la veteranía de 'NCIS', que llega a la temporada 19 con Mark Harmon en negociaciones de su contrato para volver un año más a dirigir el equipo. Lo que no está del todo claro es la continuidad de su spin-off 'NCIS: Los Angeles' tras el anuncio del final de la otra serie de la franquicia, 'NCIS: Nueva Orleans'.

Por otro lado, la 'Blue Bloods' encabezada por Tom Selleck llega a su nada desdeñable doce temporadas; 'SWAT', con Shemar Moore, tendrá temporada 5; el 'Bull' encarnado por Michael Weatherly avanza a su temporada 6 mientras que la más "nueva" de todas, el 'Magnum' con Jay Hernandez logra su cuarto año.

Poco a poco CBS va renovando su parrilla de series, que en España podemos ver a través de diversas cadenas (Calle 13, Energy, Atreseries, etcétera). Esta quíntuple renovación se une a las ya renovadas 'The Equalizer', 'FBI', 'FBI: Most Wanted', 'The Neighborhood', 'Bob Hearts Abishola' y 'El joven Sheldon'.