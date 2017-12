Netflix compra el regreso de 'Sabrina, la bruja adolescente' y compromete el universo 'Riverdale'

Os contábamos hace unos meses que después del éxito de 'Riverdale', CW continuaría su colaboración con Archie Comics para ofrecer 'The Chilling Adventures of Sabrina', la vuelta de la bruja adolescente en clave de terror. Cuyo plan era que fuera dirigida por el productor de televisión de 'The Flash' y Roberto Aguirre-Sacasa, director creativo de Archie Comics.

Pero ha habido un pequeño cambio de planes que podría tener más consecuencias de las que parece. Hollywoodreporter informa que la serie ahora será emitida por Netflix y que serán dos temporadas rodadas al mismo tiempo, un total de 20 episodios, algo más reducido que las, por lo general, más extensas temporadas de The CW. Algo que en principio es bueno para la serie, puesto que la empresa reina del VOD tiene mayor audiencia.

El problema es que se desconoce si se mantendrá su condición de spin-off de 'Riverdale'. Sabrina tiene apariciones en los nuevos cómics de Archie, que con Aguirre-Sacasa han tomado una dirección sobrenatural y de terror muy interesante, y la incorporación de Sabrina a la parrilla iba a plantear crossovers y historias cruzadas que incluso iban a plantear la inclusión de temas fantásticos en 'Riverdale'. ¿Podría el canal buscar un nuevo universo compartido para ellos tras la marcha de las series Marvel al proyecto de streaming de Disney?

La compra demuestra el éxito que está teniendo 'Riverdale' en la plataforma de contenidos parece haber tentado al gigante para quedarse a 'Sabrina' en exclusiva. No es casualidad que la serie de Archie subiera en audiencia con el estreno de la segunda temporada: muchos espectadores se unieron al fenómeno teen gracias a Netflix. No es mala señal que Aguirre-Sacasa siga atado como principal impulsor del proyecto, junto con sus colaboradores habituales en el universo Archie Greg Berlanti, Sarah Schechter, Jon Goldwater y Lee Toland Krieger.