No era un error de edición. 'Friends' introdujo un chiste interno a Courtney Cox que solo se entendía mirando los créditos

En sus 235 episodios, es sorprendente que 'Friends' introdujera tan pocos experimentos dentro de su cabecera. Las imágenes de los personajes al ritmo de "I'll be there for you" son tan idiosincráticas que alterarlas parecería un pecado, pero en una ocasión se atrevieron a hacer un cambio ingenioso tan sutil que algunos espectadores creyeron que era un error.

Es en el comienzo de la sexta temporada, en el episodio de 'El de después de Las Vegas' cuando por primera vez en la serie se muestra primero el nombre de Courtney Cox en los créditos (siempre es el de Jennifer Aniston). No solo esto, Courtney Cox aparece introducida como Courtney Cox Arquette… igual que Jennifer Aniston Arquette, Matt Le Blanc Arquette, y el resto del elenco.

Esta broma, conocida entre los fans como el "Arquette Opening" era un chiste interno del equipo a la vista de todos. Recién casada con David Arquette, Courtney Cox decidió exhibir también el apellido de su marido en los créditos, y desde el equipo de la serie les pareció divertido hacerlo con el resto de los actores.

El chiste meta va un poco más allá, ya que los editores de la serie cierran el episodio con una dedicatoria en la que se lee: "A Courtney y David, que sí se casaron". Esto enlaza con la propia trama del episodio, ambientado en Las Vegas, en el que Chandler y Monica se ven aterrados ante la idea del matrimonio y deciden no casarse.

El siguiente episodio volvería a mostrar los apellidos de siempre, exceptuando el de Courtney Cox, claro, que ya se mantendría así hasta el final de la serie. Aunque 'Friends' ha dejado inmortalizado este matrimonio, la pareja real se divorciaría en 2010, tras una longeva pero complicada relación en la que Arquette admite que le costó lidiar con la fama de su esposa.

