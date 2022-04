"Tiempo de victoria no es solo es deliberadamente deshonesta, es tristemente aburrida": varias estrellas de los Lakers critican fieramente la serie de HBO Max

A la hora de hablar de baloncesto, es difícil estar más en forma que Los Angeles Lakers en los años 80: Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar son admirados incluso por gente a la que no le gusta el deporte y se recuerdan más de treinta años después como un hito del deporte.

Por eso, los aficionados se frotaban las manos con 'Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers', la serie de HBO Max sobre la era en la que eran conocidos como los Showtime Lakers. Pero los implicados no estuvieron presentes en la creación... Y no están contentos al respecto.

Exijo una satisfacción

El más ultrajado por la visión que se da de él en la serie (con razón) es Jerry West, una leyenda de la NBA que en la serie está presentado como un ejecutivo proclive a los arrebatos, temperamental y repleto de odio. A sus 83 años, West ha enviado una carta a HBO exigiendo la retractación y las disculpas de Adam McKay y el servicio de streaming, ya que su personaje "no se parece en nada a la persona real". Según su abogado, su retrato en 'Tiempo de victoria' es el de una ficción haciéndose pasar por hecho real. No es el único que ha acabado enfadado o decepcionado por la serie.

Kareem Abdul-Jabbar no es ajeno al mundo de la televisión, y no solo como actor o estrella invitada: fue guionista y productor de la continuación de 'Veronica Mars' y otros documentales. Jabbar no está por la labor de dorarle la píldora a la serie, y ha afirmado en su blog (en una entrada que os invito a leer porque es una salvajada divertidísima y muy bien escrita) que "no solo es deliberadamente deshonesta, es tristemente aburrida".

Solo hay un pecado inmutable a la hora de escribir: ¡No seas aburrido! 'Tiempo de victoria' comete ese pecado una y otra vez (...) Creía que la pobre calidad de 'No mires arriba' era una anomalía. Esperaba que quizá porque estaba sobrepasado por su pasión hacia el calentamiento global, dejó que su compromiso ensombreciera su ojo crítico. Pero ahora que 'Tiempo de victoria' sufre de la misma superficialidad y escritura vaga, no estoy tan seguro. (...) Sí, hay una historia increíble, irresistible y culturalmente perspicaz ahí. 'Tiempo de victoria' simplemente no es esa historia.

Magic Johnson, por su parte, afirmó en Variety que no puedes hacer una serie sobre los Lakers sin los Lakers. "Los verdaderos Lakers. Tienes que tener a esta gente. No hay manera de duplicar Showtime. No me importa a quién consigas". Por su parte, Claire Rothman se mostró también molesta después de leer el guion del primer episodio y descubrir que su personaje se desabrochaba botones de su blusa antes de ver a Jerry West. "Eso es una tontería de mierda", ha afirmado.

Quedan tres episodios para intentar conseguir el favor de los deportistas de la época antes de la temporada 2, pero todo parece indicar que, al menos por ahora, 'Tiempo de victoria' no ha conseguido meter un triple.