Ya es oficial: 'Mr. Robot' terminará en 2019, tras cuatro temporadas

'Mr. Robot' se acerca al final. Hace un par de semanas, Christian Slater, una de las estrellas de esta aclamada serie, adelantó la cuarta temporada podría ser la última y ahora ha sido confirmado por THR. Todavía no hay detalles concretos pero se sabe que la última temporada tendrá 12 episodios y se estrenará en USA Network en 2019.

Aunque la cadena canceló recientemente 'Shooter' y se encuentra en pleno proceso de renovación de su catálogo de series originales, la decisión de terminar 'Mr. Robot' ha sido de su creador, Sam Esmail, tal como ya apuntó Slater. Esmail no tenía intención de alargar la historia más de lo necesario y, de hecho, tiene nueva serie: 'Homecoming', protagonizada por Julia Roberts y que llega a Amazon en noviembre. A continuación dejo unas declaraciones realizadas por Sam Esmail:

Asimismo, Esmail quiso publicar un mensaje destinado a los fans de 'Mr. Robot' en su cuenta de Twitter:

Excited to show you guys the final chapter in Elliot's journey. It's going to be sad to say goodbye to Mr. Robot, but it'll be sadder to say goodbye to all the fans. Thanks for hanging with us throughout the years and cannot wait to share the conclusion with all of you.