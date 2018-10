'Ozark' renovada: Jason Bateman continuará su caída a los infiernos en una tercera temporada

Netflix sigue renovando sus series a ritmo desenfrenado. No en vano si quieren destacar en una época en la que la tendencia es hacia las plataformas de contenido propio, no le queda otra. Ahora nos toca hablar de 'Ozark' que se ha ganado la renovación por una temporada 3.

Una renovación de estas que estaban cantadas, porque 'Ozark' es una serie que indudablemente les funciona en Netflix. Si a esto le unimos que las dos temporadas estrenadas hasta el momento ha recibido unas críticas positivas... creo que la decisión era clara.

Aquí es cuando ya reconozco que a mí el comienzo de 'Ozark' me dio pereza. No porque no me gustase sino porque me cansa un poco la fórmula de protagonistas de mirada intensa, iluminación oscura y demás. En su momento no me atrapó y... hasta ahora. Pero no descarto que en algún rato que tenga despejado le dé una nueva oportunidad.

Pero bueno, esta renovación por una temporada 3 significa que continuará la bajada al "infierno" de los Byrde, encarnados por Jason Bateman y Laura Linney y su involucración con el tráfico de drogas. No hay fecha para estos nuevos episodios (que serán diez), pero nos imaginamos que será en 2019. Lo que sí que sabemos es que Chris Mundy seguirá sembrando las líneas maestras como showrunner.