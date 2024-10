Para ser "lentitos", los de esta magnífica serie de espías de Apple TV+ van a toda mecha renovando. La 'Slow Horses' de Gary Oldman tendrá temporada 6

Vaya ritmo de renovaciones llevan para ser "lentitos". Y es que acaba de terminar la semana pasada la emisión de la temporada 4 de 'Slow Horses' con una temporada quinta asegurada y desde Apple TV+ han confirmado que, efectivamente, tendremos temporada 6 de la serie de espías protagonizada por Gary Oldman.

Una nueva renovación por una entrega de otros seis episodios en los que veremos, en esta ocasión, a los Caballos Lentos de La ciénaga «en plena huida, mientras Diana Taverner los involucra a todos en un juego fatal de represalias y venganza», reza la sinopsis oficial.

Espía como puedas

Esta temporada 6 estará basada en 'El país de los espías' (Joe Country) y 'The Slough House' (no está editado todavía en España), las novelas 6 y 7 de la saga de Jackson Lamb de Mick Herron. Novelas que están siendo adaptadas a televisión por parte de Will Smith y esta sexta, en concreto, por Gaby Chiappe.

En el reparto nos encontramos, junto a Gary Oldman, con Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Samuel West, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, Tom Brooke, Joanna Scanlan y Jonathan Pryce.

Por cierto, con esta renovación la serie se convierte en la más veterana en cuanto a número de temporadas de Apple TV+. Esta comedia de espías aventaja a 'Para toda la humanidad', cuya temporada 5 está en camino. Eso sí, siendo temporadas cortas, todavía les falta para superarla en número de episodios.

