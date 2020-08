Peacock ficha a uno de los creadores de 'Élite' para liderar el drama de misterio juvenil 'One Of Us Is Lying'

Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que todavía no ha llegado a España, ha confirmado el fichaje de Darío Madrona, uno de los creadores de 'Élite', para ejercer como showrunner de 'One Of Us Is Lying', una serie dramática de misterio juvenil a la que acaba de dar luz verde.

Entran cinco, salen cuatro

Adaptación de una novela de Karen M. McManus de la cual Peacock ya había encargado un piloto el año pasado, finalmente la serie sale adelante y contará con una primera temporada de ocho episodios protagonizada por Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Jessica McLeod, Barrett Carnahan y Melissa Collazo.

La historia de 'One Of Us Is Lying' gira alrededor de cinco adolescentes son castigados tras las clases y solamente cuatro de ellos salen del mismo con vida. Todos son sospechosos y también todos tienen algo que esconder. Sobre el papel, parece un buen material para que Madrona siga exprimiendo su talento.

El piloto corrió a cargo de Erica Saleh, pero Madrona asume el control de ahora en adelante, ejerciendo además como productor ejecutivo de la serie. A día de hoy se desconoce cuándo podremos ver 'One Of Us Is Lying' y también si su fichaje en esta serie afectará de alguna forma a su trabajo de 'Élite'. Recordemos que Netflix confirmó hace unos meses que la serie tendrá temporada 4, pero no comentó nada sobre la posibilidad de que fuera la última de la serie.