'Perry Mason' renovada: el investigador privado de HBO tendrá temporada 2

HBO acaba de hacer oficial la renovación de 'Perry Mason' por una segunda temporada. Su continuidad estaba cantada, sobre todo tras saberse que había tenido el mejor estreno de la cadena en casi dos años, pero nunca está de más tener la certeza.

La renovación llega después de la emisión de cinco episodios y a falta de tres para que la primera temporada de la serie protagonizada por Matthew Rhys llegue a su fin. Recordemos que inicialmente Robert Downey Jr. iba a estar al frente del reparto, pero problemas de agenda lo impidieron y al final únicamente participa como productor ejecutivo.

'Perry Mason' cuenta la historia de un detective privada de baja calaña que vive al día y todavía está siendo atormentado por su paso por la guerra de Francia y por su matrimonio roto. Junto a Rhys también podemos ver a John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk y Shea Whigham.

Seaso TWO OF Perry Mason Picked up! Fantastic news. Today’s press ups. @mindcharity @mentalhealth @HBO pic.twitter.com/24mbTAOTx8