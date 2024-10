Ni 'El Pingüino' ni 'Bluey'. Los mejores episodios de 2024 los tiene esta serie romántica adolescente taiwanesa de temática gay

'Cent'Anni', el cuarto episodio de la excelente 'El Pingüino' se ha convertido meteóricamente en el mejor episodio de la adaptación de DC en HBO (Max), al menos para el público, que no ha dudado en votar en masa en webs como IMDb. Con una puntuación de 9,5 (era 9,7 ayer), esto la sitúa no tanto como uno de los mejores episodios de la historia (queda fuera de un top 250) pero sí de este 2024.

Eso sí. Si miramos la lista (confeccionada a partir de mil votos), resulta que la tabla alta de la clasificación está repleta de episodios de series desconocidas, más o menos, para el público occidental. Sí, no tardan en aparecer animes como 'Demon Slayer' o la imprescindible 'Bluey', pero el podio (con una nota de 9,9 cada puesto) está ocupado al completo por una serie producida en Taiwán.

Se trata de 'Mou Mou' (某某), distribuida internacionalmente por los sospechosos habituales de series asiáticas (WeTV, iQIYI, etc) bajo el título de 'The On1y One' o, en español, 'Únic@'. Compuesta por doce episodios, la serie nos lleva por la historia de amor de dos chicos adolescentes que se ven viviendo bajo el mismo techo.

Uno es Wang (Liu Dong Qin), recién trasladado por el trabajo de su padre desde Shanghai, quien aprovecha para hacer una nueva vida y casarse de nuevo. De repente se encuentra con un "hermanastro" nuevo, Tian (Benjamin Tsang), con quien de primeras tiene un encontronazo en la escuela. Poco a poco, en lo que van navegando por la vida escolar y familiar, empezarán a desarrollar sentimientos el uno por el otro.

Heartstaiwán

'Mou Mou' está basada en la novela homónima de Mu Su Li, adaptada por Kuang-hui Liu como director y guionista junto a Wang You Zhen. Kuang-hui asegura que la clave de esta serie es retratar a dos adolescentes que sienten que no tienen un ancla en la vida, que se han visto, en el fondo, "abandonados" por sus progenitores, más preocupados por sí mismos que por sus retoños y que encuentran en el otro eso que les falta:

«En lo que la historia progresa, les veremos gradualmente eliminar sus defensas y entenderse entre ellos, solo para darse cuenta de que sus almas resuenan entre sí porque ambos son "niños abandonados".»

Eso sí, en su estreno el pasado agosto, a los fans no les hizo demasiada gracia la adaptación. Sobre todo, no les terminaba de cuadrar el casting. Sin embargo, poco a poco la serie les fue conquistando y encontró una base bastante sólida que ya reclama más episodios. Una posible temporada 2 que ya estaría escrita, según confirmó Kuang-hui y solo faltaría que desde la productora dieran el visto bueno.

