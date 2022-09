El primer gazapo de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' demuestra que todo el dinero del mundo no te salva de cometer errores incomprensibles

'El señor de los anillos: Los anillos de poder' es la serie más cara de todos los tiempos, lo cual deja claro que Amazon Prime Video no ha escatimado en gastos para conseguir que todo esté cuidado hasta el último detalle. Por ejemplo, seguro que habéis oído infinidad de comentarios sobre su gran acabado visual, pero el último episodio ha dejado claro que da igual cuánto dinero te gastes, porque errores incomprensibles vas a seguir cometiendo.

El fallo en cuestión

El gazapo en cuestión sucede en el minuto 14 de 'La gran ola' en los instantes previos a que Arondir (Ismael Cruz Córdova) conozca a Adar (Joseph Mawle). Fijaos en sus orejas, ya que una de ellas mantiene ese toque puntiagudo tan característico de los elfos, pero la otra tiene la forma normal del actor.

No es que sea un error tan grave y evidente como los que han cometido otras series -lo cual no quita para que no os sorprenda que Amazon lo corrija una vez el dato empiece a correr como la pólvora-, pero ahí está. Y ojo, no es que las orejas de Arondir pasen a quedarse así, pues en momento posteriores del episodio sí que ambas vuelven a lucir igual de puntiagudas -en el minuto 49 se ve perfectamente en el momento en el que está lanzando flechas contra los orcos-.

Lo más probable es que este error tuviese lugar durante los retoques en el trabajo de post-producción y que se les pasara por algo al equipo responsable de los efectos visuales. Porque la alternativa es que rodasen con esa diferencia tan obvia entre rojas y que nadie se diese cuenta, y una cosa sería un pequeño descuido -que la serie ha requerido un arduo y extenso trabajo de post-producción- y otra un fallo garrafal..

