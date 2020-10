'Ratched' arrasa en Netflix convirtiéndose en la serie de estreno en 2020 más vista de la plataforma

Netflix no es precisamente generosa a la hora de dar datos concretos de visionado sobre cualquiera de sus series o películas, por lo que siempre es una noticia cuando se anima a hacerlo. Ahora lo ha hecho para anunciar que 'Ratched' se ha convertido en la serie de estreno de 2020 más vista de la plataforma.

En concreto, Netflix ha anunciado que 'Ratched' ha sumado 48 millones de espectadores durante sus primeros 28 días disponible en la plataforma. Un éxito brutal que por ejemplo supera al cosechado por 'The Umbrella Academy' en 2019, ya que la primera temporada de la serie de superhéroes se tuvo que "conformar" con 45 millones de reproducciones durante el mismo periodo.

Eso sí, todo dato de reproducciones que lanza Netflix hay que cogerlo con pinzas, ya que hace tiempo adoptó una métrica de lo más cuestionable para definir qué es lo que contaba como visionado: ver dos minutos de la serie o película. Una decisión claramente orientada a que la cifra sea más elevada que antes, cuando requerían el 70% de una película o episodio.

