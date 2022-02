'Somebody Somewhere' tendrá temporada 2: HBO Max renueva una de las mejores series de lo que llevamos de 2022

Siguiendo la tradición decana de HBO de renovar las series cuando apenas llevan un par de episodios emitidos, la cadena (que tiene pendiente la decisión en torno a 'And Just Like That') ha concedido temporada 2 para su última comedia, 'Somebody Somewhere'.

Estrenada a mediados de enero (por lo que han emitido tres episodios hasta el momento), la serie sigue a una mujer ya en sus cuarenta (Bridget Everett) que intenta lidiar con la pérdida y la aceptación. Sintiéndose fuera de lugar en su propio hogar, encontrará a un grupo de gente que le dará nuevo sentido a su vida.

Tengo pendiente hablaros largo y tendido de la serie, pero ya os digo que ahora mismo es todo un oasis de la vida. Una buena ficción que va más allá de ser "lugar feliz" en su exploración de la amistad que se puede hacer superadas ciertas edades y el sentido de pertenencia a un grupo o una comunidad.

Tráiler de 'Somebody Somewhere'

Creada por Hannah Bos y Paul Thureen y con la producción ejecutiva de los hermanos Jay y Mark Duplass y la propia Everett, el reparto está formado por Jeff Hiller, Mary Catherine Garrison, Danny McCarthy, Mike Hagerty, Murray Hill, Jon Hudson Odom, Heidi Johanningmeier y Jane Brody.