Tatiana Maslany protagonizará 'She-Hulk': Marvel y Disney+ eligen a la estrella de 'Orphan Black' para dar vida a Hulka

Disney+ ya tiene a su Hulka, pues Deadline ha desvelado que Tatiana Maslany, popular por su premiado trabajo en 'Orphan Black' y a la que recientemente pudimos ver en 'Perry Mason', es la actriz elegida para convertirse en la superheroína de Marvel.

Creada por Stan Lee y Steve Buscema en 1980, Hulka es en realidad Jennifer Walters, una abogada que un día recibió una transfusión de sangre de emergencia de su primo Bruce Banner, lo cual la llevó a desarrollar unas habilidades similares al integrante de Los Vengadores, lo único que conservando su intelecto cuando se transformaba.

La serie ha ido avanzando poco a poco con los fichajes de Jessica Gao -'Rick y Morty'- para liderar la sala de guionistas, mientras que la realizadora Kat Coiro -'Colgados en Filadelfia'- dirigirá varios capítulos, incluidos el siempre esencial episodio piloto.

Por ahora no hay fecha de estreno previsto para 'She-Hulk', pero es de esperar que no tarden en ponerse manos a la obra. Eso sí, antes veremos otras series tan esperadas como 'WandaVision', 'The Falcon and Winter Soldier' o 'Loki'.