La temporada 2 de 'Dexter: New Blood' se ha descartado definitivamente. Esta es la inesperada idea que tienen para regresar al mundo del famoso psicópata

El universo de Dexter Morgan va a volver, pero quizás no de la manera que esperábamos. Ha pasado más de un año desde que despidiésemos de nuevo (y casi definitivamente) a nuestro psicópata favorito en 'Dexter: New Blood'. En la serie veíamos la retirada vida del psicópata... hasta que hay algo que hace que regrese su oscuro pasajero.

Para sorpresa de pocos, este regreso (que pudimos ver a través de Movistar Plus+) fue todo un éxito (lo más visto de la historia del canal), lo que hacía presagiar una temporada 2 o más bien un spin-off/secuela. Una posibilidad que ya apuntaba su creador hablando del chocante final... pero que no sucederá.

Según publica en exclusiva TVLine, finalmente no habrá temporada 2 de 'Dexter: New Blood', que hubiera seguido las andanzas del joven Harrison (Jack Alcott) lidiando con sus propias ansias de matar tras la muerte de su padre, Dexter (Michael C. Hall).

El joven Morgan

Si bien la nueva entrega ha estado durante un tiempo en desarrollo, finalmente se ha descartado. Lo cual es curioso cuando desde Showtime consideran Dexter como una de sus grandes marcas (desde luego una de sus definidoras).

Esta cancelación no supone abandonar el mundo del psicópata, ya que al parecer habría varios proyectos sobre la mesa. Uno de los más probables de realizarse sería una precuela que exploraría al jovencito Dexter en sus años mozos. Eso sí, de momento todo está en fase de "conversaciones" por lo que está en el aire.

Qué queréis que os diga, la verdad es que este devenir me resultaría algo decepcionante. Me parecía que, puestos a expandirnos, había más potencial en explorar a la siguiente generación lidiando con sus propios fantasmas y oscuridades que viajar al pasado para que nos cuenten todavía más andanzas del psicópata creado por Jeff Lindsay.