La temporada 2 de 'The End of the F***ing World' ya tiene fecha de estreno en Netflix

La segunda temporada de 'The End of the F***ing World' ya tiene fecha de estreno. La serie británica regresará primero a Channel 4 el 4 de noviembre y un día después estará disponible en el resto del mundo gracias a Netflix. Conviene recordar que aunque la plataforma de streaming la vende como una obra original suya, en realidad no lo es -algo más habitual de lo que parece-.

Más de dos años han tenido que pasar desde el lanzamiento de la primera tanda de episodios. Una decisión que parece consciente por parte de sus responsables, ya que la temporada arranca dos años después del final de la primera. Por ahora apenas se ha lanzado material promocional de la segunda y eso podría darnos una pista del contenido de la urna que aparece en el cartel que ha lanzado Netflix.

¿Qué hay en la urna?

El final de la primera temporada -ojo con el spoiler- dejó abierta la posibilidad de que James, uno de sus dos protagonistas muriera. Eso llevaría a pensar que la urna contiene sus cenizas y a saber cuáles son los planes de Alyssa, ¿intentar casarse con esas cenizas? Imagino que el tráiler, que debe estar a la vuelta de la esquina, nos dará más pistas.

Lo que sí está confirmado ya es la adición al reparto de 'The End of the F***ing World' de un par de nuevos actores: Naomi Ackie, a la que pronto veremos en 'Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker', será una conocida de Alyssa con la que mantiene un extraño vínculo, y Tim Key será Gus, dueño de un motel.