La temporada 3 de 'Élite' ya tiene fecha de estreno: Netflix volverá a Las Encinas en 2020 con dos nuevos alumnos

No ha pasado ni siquiera un mes desde el lanzamiento de la segunda tanda de episodios de 'Élite' y Netflix ya ha confirmado que la tercera temporada de la serie llegará a la plataforma en 2020. La plataforma ha aprovechado la reciente finalización del rodaje -y es que su renovación no se hizo oficial hasta agosto pero a llevar ya tiempo en marcha- de los nuevos episodios para hacerlo oficial.

Lo que no se ha desvelado aún es la fecha exacta del regreso de 'Élite'. Entre la primera y la segunda temporada pasaron once meses, pero no se trata de una serie que requiera de muchísimo trabajo de post-producción. Por ello, no sería una sorpresa que la espera fuese más corta en esta ocasión, pero tenemos otras jugosas novedades mientras esperamos a tener ese dato.

Novedades en el reparto

Como era de esperar, Netflix ha confirmado el regreso de los personajes interpretados por Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Álvaro Rico, Danna Paola. Ester Expósito, Arón Piper, Mina El Hammani, Omar Ayuso, Jorge López, Georgina Amorós y Claudia Salas, pero también ha anunciado la llegada de dos nuevos estudiantes a Las Encinas: Sergio Momo, que dará vida a Yeray, y Leïti Sène, que se meterá en la piel de Malick.

La gran duda que queda ahora es si esta tercera temporada será la última de la serie. Sus creadores ya comentaron recientemente que siempre tuvieron en mente hacer al menos tres temporadas, ¿pero tendrán material para más? Con el gran éxito que ha sido 'Élite' tengo claro que en Netflix estarían encantados de que así fuera...