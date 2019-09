'Élite': primeros detalles sobre la historia de la temporada 3 de la serie de Netflix

Seguro que la segunda temporada de 'Élite' ha resultado demasiado corta para muchos, pero les queda al menos la alegría de que Netflix ya ha confirmado una tercera tanda de episodios. Todavía sin fecha de estreno, Darío Madrona, uno de sus creadores, ya ha empezado a dar las primeras pistas sobre lo que nos espera en los siguientes ocho episodios.

En una entrevista concedida a Entertainment Tonight con motivo del lanzamiento de la segunda temporada -cuidado con los spoilers a partir de aquí-, Madrona se ha querido pronunciar sobre el futuro de Polo. Recordemos, que la verdad sobre la muerte de Marina salía finalmente a la luz, pero la policía no tenía pruebas suficientes para retenerle. Esto es lo que apunta Madrona sobre Polo:

El futuro de Polo

No sé si será redimible, pero queremos que la gente le entiende. Que se ponga en su lugar. Es alguien que ha hecho algo horrible y, obviamente tiene problemas, pero también conciencia y arrepentimiento. La mayoría del tiempo solo es un niño asustado.

He leído tuits diciendo que quizá se iba a convertir en un megavillano en la tercera temporada, pero no es así como funcionamos. Es mucho más interesante para nosotros hacer que todos los personajes habiten un espacio gris en el que cualquiera es capaz de lo mejor y lo peor. No pensamos en nuestra serie en términos de héroes y villanos... Cualquiera es el héroe de su propia historia, la que uno se cuenta a sí mismo al menos.

Lo que parece claro es que Polo va a convertirse en el enemigo público número uno de personajes como Guzmán y también que más le vale no hacer enfadar a Cayetana, ya que ahora mismo estaría entre rejas de no ser por su ayuda. Además, Madrona aclara que Polo no tiene ningún gran plan maestro para salirse con la suya:

Él simplemente está contando los hechos. Nano ha huido y para la mayoría de la gente eso es casi una admisión de culpa. Polo es una mente maestra del mal, ni tampoco Cayetana. Él simplemente está usando lo que tiene a su disposición para intentar demostrar su inocencia. No es tan complicado. No hay arma del crimen y el padre de Carla está negando su historia. No hay mucho contra él y además tiene abogados muy caros.

Otro nuevo misterio

Sin embargo, el destino de Polo no es lo único sobre lo que se pronunció Madrona. Hasta ahora, 'Élite' ha mantenido una estructura muy clara con constantes saltos en el tiempo para abordar el misterio de cada temporada. En la primera fue la muerte de Marina y en la segunda la desaparición de Samuel. La serie va a mantener es aparte esencial de su ADN narrativo y esto es lo que Madrona comenta al respecto:

Va a haber un misterio en la temporada 3, y como sucede en la segunda, estará relacionada con los eventos de temporadas anteriores. No es que un nuevo personaje vaya a traer un nuevo misterio en cada temporada como pasaba en 'Mujeres desesperadas', donde funcionaba muy bien, pero esa no es nuestra serie. Siempre intentamos traer algo diferente cada temporada y al mismo tiempo dar a nuestro público lo que le gusta de la serie. Más de lo mismo que te gustó pero suficientemente diferente para que no te aburra. Es difícil encontrar el equilibrio.