'The Big Bang Theory' cambia de showrunner y podría acabar en la temporada 12

'Juego de Tronos' arrasa y 'The Walking Dead' no se queda muy atrás, pero los números de 'The Big Bang Theory' siguen siendo alucinantes tras la emisión de diez temporadas. Lógico que CBS no dudase en renovarla por dos más hace unos meses, y eso que aún tenía que solucionar cierto problema con el contrato de sus protagonistas. Todo se solucionó finalmente, pero ahora hemos sabido que la serie ha sufrido una baja muy importante, la de su showrunner.

Steven Molaro era hasta ahora el showrunner de la serie, en la cual venía colaborando desde su primera temporada, pero ha decidido abandonar la serie para centrarse en 'Young Sheldon', el espinoff centrado en el personaje interpretado por Jim Parsons que él mismo ha creado junto a Chuck Lorre. Eso sí, 'The Big Bang Theory' no se queda huérfana, pues CBS ya tiene a su sucesor: Steve Holland, quien venía trabajando en la serie desde su tercera temporada, por lo que parece que ha quedado en buenas manos.

No obstante, las cómicas aventuras de Leonard, Sheldon, Raj, Howard, Penny, Bernadette y Amy podrían tener fecha de caducidad, ya que Lorre comentó recientemente que la duodécima temporada podría ser perfectamente la última. Estas fueron sus palabras exactas:

Nunca creíamos que íbamos a llegar al año 11, y mucho menos qué va a pasar después del 12. Uno podría presumir fácilmente que ese sería el final de la serie, pero yo estoy asombrado de que estemos aquí.

Por su parte, Molaro apuntó que hasta ahora todo había ido episodio a episodio, sin pensar más allá de ahí, y que eso les había llevado hasta donde están. Teniendo eso en cuenta, es lógico que el interés de la serie se haya resentido, pues lo más fácil en una situación así es ir apostando una y otra vez sobre lo mismo. Sin embargo, la décima temporada de 'The Big Bang Theory' logró una audiencia media de 18,99 millones de espectadores, una cifra que prácticamente cualquier otra serie firmaría sin dudar.

Eso sí, los salarios de sus protagonistas han crecido mucho, las tres anteriores habían superado los 19 millones de televidentes de media y tienen 'Young Sheldon' como posible reemplazo. Lo más lógico a priori seria ir pensando en poner fecha a su final a no ser que tengan en mente convertirse en una especie de 'Los Simpson' en imagen real, que dura y dura pese a haber dejado atrás sus mejores años hace mucho.

La undécima temporada de 'The Big Bang Theory' se estrena el próximo 25 de septiembre.

Vía | Hollywood Reporter y Deadline